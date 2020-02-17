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إيداع الواليين السابقين لسكيكدة محمد بودربالي وفوزي بن حسين رهن الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

الجزائر- أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, يوم الاثنين, أمرا بإيداع الواليين السابقين لولاية سكيكدة, محمد بودربالي و فوزي بن حسين, رهن الحبس المؤقت بتهم تتعلق خصوصا بمنح امتيازات غير مبررة للغير, تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

وأوضح بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا, تم اليوم الاثنين الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد بودربالي محمد, والي ولاية سكيكدة سابقا, لارتكابه جنحا تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير, تبديد أموال عمومية, إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح".

كما استمع المستشار المحقق أيضا الى السيد بن حسين فوزي, والي ولاية سكيكدة سابقا, لارتكابه جنحا تتعلق ب"منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير, تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة".

وأضاف البيان أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت".

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:04
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إيداع الواليين السابقين لسكيكدة محمد بودربالي وفوزي بن حسين رهن الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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