اليوم الوطني للشهيد: الشعب الجزائري قدم قوافل من الشهداء من أجل الدفاع عن أرضه الطاهرة

تمنراست - أكد مدير المتحف المركزي للشرطة "العقيد لطفي" مراقب الشرطة شوقي عبد الكريم يوم الاثنين بتمنراست أن الشعب الجزائري قدم قوافل من الشهداء من أجل الدفاع عن أرضه الطاهرة.

وأوضح مراقب الشرطة شوقي عبد الكريم خلال تدخله في ندوة تاريخية بمقر الوحدة 601 لحفظ النظام عشية إحياء اليوم الوطني للشهيد, أن الشعب الجزائري قدم تضحيات كبيرة من خلال قوافل من الشهداء الذين قدموا أرواحهم الزكية ثمنا ودفاعا عن أرض الجزائر الطاهرة.

واستعرض المحاضر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري عبر مختلف مراحل المقاومات الشعبية وصولا إلى ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة و ما تخللت تلك المراحل النضالية من مضايقات و جرائم قام بها المستعمر من أجل القضاء على الهوية الوطنية.

وأشار مدير المتحف المركزي للشرطة ''العقيد لطفي'' أيضا خلال هذا اللقاء الذي حضره رؤساء المصالح و إطارات الشرطة وأفراد العائلة الثورية و ممثلي المجتمع المدني أن "صفة الشهيد و نيل هذا اللقب كان دوما محل اعتزاز وفخر من قبل عائلات وأقارب الشهداء, كون أن كل المجاهدين في الثورة المباركة و المقاومات الشعبية كانوا مشروع شهداء من أجل الوطن".

وأبرز مراقب الشرطة شوقي عبد الكريم الإصرار الكبير الذي تسلحت به كل أطياف الشعب الجزائري والتحلي بروح الشجاعة و الإقدام من أجل مواجهة كل مظاهر الاستعمار على الرغم, كما أضاف, من كل جرائم الإبادة الجماعية و التقتيل التي تعرض لها الشعب الجزائري عبر مختلف مراحل نضالاته.

ودعا الحضور من منتسبي الشرطة بالمناسبة إلى ضرورة معرفة هذه المحطات التاريخية التي يتوجب أن تكون منطلقا لبناء الذاكرة الوطنية وعنصرا هاما لإبراز مقومات الهوية الوطنية.

ومن جهته أكد كديدة مبارك من المركز الجامعي بتمنراست أن الجنوب وانطلاقا من مناطق تديكلت و أزجر و الأهقار قد أدت دورا كبيرا في مواجهة الإستعمار الفرنسي.

ويتجلى ذلك, كما أضاف المتدخل, في المعارك الكبيرة التي قادها ساكنة تلك المناطق ضد تغلغل الاحتلال الفرنسي الذي وجد صعوبة كبيرة في تنفيذ سياسته التوسعية بالجنوب, على غرار معركة ''إينغر'' التي استشهد فيها أكثر من 500 شهيد, و معركة ''تيت'' التي استشهد فيها ما يزيد عن 90 شهيدا.

وأكد ذات الجامعي والمختص في التاريخ أن البحث الأكاديمي و الجامعي يتعين أن يتناول بالدراسة مختلف مراحل الحركة الوطنية و يسلط الضوء على المجازر المرتكبة في حق الشعب الجزائري من خلال تمكين الطلبة من الاطلاع على هذه الحقائق من خلال تكثيف الندوات الإعلامية و التاريخية.

وبرمجت بذات المناسبة الوطنية زيارة إلى متحف المجاهد بتمنراست لفائدة منتسبي جهاز الشرطة.