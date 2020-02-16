مؤتمر ترقية ومرافقة المقاولاتية الإبتكارية: إطلاق بورقلة جائزة أحسن مشروع مبتكر

ورقلة- تم إطلاق جائزة أحسن مشروع مبتكر خلال مؤتمر ترقية ومرافقة المقاولاتية الإبتكارية الذي احتضنته يوم الأحد جامعة قاصدي مرباح بورقلة.

وتستهدف هذه المسابقة التي تندرج ضمن برنامج دعم تكييف التكوين والتشغيل والمؤهلات (آفاق) الممول من طرف الإتحاد الأوروبي، فئة حاملي المشاريع المبتكرة، سيما الطلبة في الأطوار الثلاثة (ليسانس-ماستر-دكتوراه) الراغبين في استحداث مؤسساتهم المصغرة في مختلف المجلات الاقتصادية، كما أوضح المنظمون.

ويتوخى من هذه المسابقة تشجيع حاملي المشاريع المبتكرة التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة والنمو الاقتصادي، مثلما تمت الإشارة إليه.

ويعتبر "آفاق" برنامجا مشتركا بين عدة قطاعات، يعود تاريخ إطلاقه إلى 7 نوفمبر 2017، حيث يمتد إلى غاية 15 يوليو 2020، مع إمكانية تمديده لمدة سنتين على ضوء اتفاقية بين الحكومة الجزائرية و الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف ضمان الاستمرارية، مثلما أوضح المدير الوطني لبرنامج آفاق, مراد لمية.

وأكد في ذات السياق أن هذه الخطوة ستسمح بإعطاء رؤية أفضل بالنسبة للتكوين سواء الجامعي أو المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق الشغل.

ومن جانبه استعرض الخبير الدولي في المقاولاتيةـ رياض بوزاوش (تونس) في مداخلته الأسس التي يتوجب الاعتماد عليها من أجل تطوير روح المقاولاتية لدى الطالب ضمن برنامج آفاق الذي يتمحور حول أربعة جوانب بيداغوجية (تكوين الأساتذة المكونين والطلبة) والإداري واستحداث المؤسسة والتحسيس.

وأكد الخبير بوزاوش أيضا، على أهمية التعزيز المستمر لقدرات هياكل الدعم، والتدريب المستمر للأساتذة المكونين في مجال المقاولاتية، وتعميم تدريس المقاولاتية من خلال دمجها في المناهج التعليمية.

يذكر أن هذا اللقاء الذي عرف حضور أساتذة-باحثين وطلبة، فضلا عن ممثلي عدة هيئات فاعلة على غرار وكالة دعم وتشغيل الشباب ومديرية الصناعة والمناجم وغرفة التجارة والصناعة "الواحات"، كان مناسبة لاستعراض مشاريع مبتكرة تم استحداثها محليا في عدة ميادين على غرار الإعلام والإ تصال والإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والصناعة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية وغيرها.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تطوير روح المبادرة لدى حاملي المشاريع المبتكرة وترقية المقاولاتية سيما على مستوى الجامعات الأقطاب، على غرار جامعة قاصدي مرباح بورقلة وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة وجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، كما أشير إليه.