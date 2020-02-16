وهران: افتتاح الأيام الاعلامية لمدرسة ضباط الصف للعتاد للناحية العسكرية الثانية

وهران - افتتحت فعاليات الأيام الإعلامية لمدرسة ضباط الصف للعتاد الشهيد بن دراوة عبد القادر للناحية العسكرية الثانية يوم الأحد بمركز الإعلام الإقليمي بحي السلام (وهران) وذلك بإشراف العميد دوايسية عبد الكريم القائد الجوي للناحية العسكرية الثانية ممثلا عن اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية.

وأبرز العميد دوايسية في كلمته بالمناسبة أن الأيام الإعلامية لمدرسة ضباط الصف للعتاد "تعتبر فرصة للمواطنين للوقوف عن كثب على مدى احترافية المدرسة وكفاءة أفرادها وإطاراتها ونافذة على قواتنا المسلحة يطلع من خلالها المجتمع على القفزة النوعية التي حققتها مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني وقوتها بصفة عامة وسلاح العتاد بصفة خاصة".

كما تعد هذه التظاهرة, وفق القائد الجوي للناحية العسكرية الثانية, "فرصة للاطلاع على العتاد والمعدات العصرية الموجودة بهذه المدرسة وشروط ومقاييس الالتحاق بهذا الصرح التكويني الهام", مضيفا أن سلاح العتاد "يعتبر احدى أساسيات قوام المعركة".

كما تعد هذه التظاهرة الإعلامية الجوارية همزة وصل و تواصل بين المواطن وجيشه بمختلف قواته ومكوناته, خاصة أن هذه المناسبة تتزامن مع إحياء ذكرى يوم الشهيد, كما أشار إليه العميد دوايسية عبد الكريم.

ومن جهته ذكر قائد مدرسة ضباط الصف للعتاد, العقيد بلغيت جمال, أن هذه الأيام الإعلامية "فرصة للاطلاع على ما تحتويه المدرسة من عتاد والمعدات البيداغوجية التي تساهم في توفير الظروف الملائمة للتكوين".

وتم بالمناسبة عرض مختلف الوسائل البيداغوجية التي توفرها مدرسة ضباط الصف للعتاد والمعدات المستعملة في مختلف الدوارات لتكوين المتربصين والطلبة بمختلف فئاتهم وفي شتى التخصصات منها الميكانيك والكهرباء, فضلا عن عرض محطة الوقود الميدانية المشغلة بالطاقة الشمسية والورشة المتنقلة التي تبرز عينة من عربات إطفاء الحرائق ونقل الأفراد من إنتاج مصنع السيارات بتيارت التابع للصناعات العسكرية.

كما تم أيضا عرض فيديو حول تاريخ ونشاطات هذه المدرسة, حيث تبرمج هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 20 فبراير الجاري تنشيط محاضرات, إلى جانب تنظيم زيارة لفائدة تلاميذ اكمالية شرفاوي علي بحي السلام.