افتتاح مطار وهران الجديد في 2021

وأوضح السيد شيعلي في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة ان مطار وهران سيكون جاهزا قبل انطلاق ألعاب البحر المتوسط التي ستحتضنها عاصمة الغرب الجزائري.
وفضلا عن هذا المشروع، يتضمن برنامج عمل قطاع الاشغال العمومية استكمال جميع مشاريع السكك الحديدية المسجلة وانهاء برامج الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب وكذا تحويل الطريق العابر للصحراء الى طريق سيار.
كما سيتم انهاء مشروع الطريق السيار شرق غرب وتزويده بنظام الدفع، حسب الوزير.
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وفي مجال النقل، سيتم التركيز على اطلاق انظمة ذكية لتسيير حركة المرور ودعم الاسطول الجوي والبحري الوطني وادخال حيز الخدمة المطارات غير المستغلة.
ودعا السيد شيعلي الولاة الى اعطاء الاولوية لمشاريع فك العزلة وتحسين الوصول الى المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب مع ترتيب المشاريع وفق للأولوية حسب معايير دقيقة وواضحة.
كما اوصى بالحرص على عدم اطلاق المشاريع قبل استكمال الدراسات واعطاء تعليمات لمراقبة الجودة في اشغال الطرقات ومتابعتها بصرامة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر الى غاية يوم الاثنين تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي".
ويشمل اللقاء اجراء ستة ورشات تتمحور حول "نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق"، "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري" ، "الحركية والامن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة"، "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة".