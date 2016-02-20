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إيليزي: تلقيح ما يزيد عن 12 ألف رأس من الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 14:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرات
إيليزي: تلقيح ما يزيد عن 12 ألف رأس من الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة

إيليزي - تم تلقيح ما يفوق 12 الف رأس من الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بولاية ايليزي وذلك في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الداء، حسبما أستفيد اليوم الاحد من مديرية المصالح الفلاحية.

واستلمت مصالح القطاع حوالي 30 الف جرعة من اللقاح كحصة أولية لهذه العملية وجندت لها فريقا بيطريا متخصصا، أشرف إلى غاية اليوم على تلقيح أزيد من 12 الف رأس من الماشية تشمل 3245 رأسا من الأغنام و 1053 رأسا من الماعز و 8042 رأسا من الأبل.

وتشمل هذه العملية في شطرها الأول، المواشي التي تزيد أعمارهم عن 6 أشهر على أن يشمل الشطر الثاني من العملية المواشي من الفئات العمرية الصغرى، حسب ما أوضحه مدير المصالح الفلاحية، إبراهيمي احمد.

وتمس هذه العملية، التي انطلقت بداية شهر فبراير الجاري لتستمر الى غاية شهر مارس المقبل، مختلف بلديات الولاية والمناطق الرعوية، حيث تتوفر ولاية إيليزي على أزيد من 90 ألف رأس من الماشية (أغنام وماعز) وحـوالي 44 ألف رأس من الإبل.

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إيليزي: تلقيح ما يزيد عن 12 ألف رأس من الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 14:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 24 مرة   شارك

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