تمنراست: تثمين الثروة الحيوانية بالشريط الحدودي لضمان استغلال أفضل للحوم الحمراء

تمنراست - دعا رئيس المجلس الجهوي المشترك للحوم الحمراء اليوم الأحد بتمنراست الى إعادة النظر في شروط استغلال الثروة الحيوانية بمناطق الشريط الحدودي بمناطق الجنوب، من خلال اعتماد آليات جديدة لتنمية هذه الثروة الحيوانية.

وأوضح السيد بوحجر أمحمد في تصريح لوأج "أنه بات من الضروري العمل على إعادة النظر في شروط استغلال الثروة الحيوانية المنتشرة بمناطق الشريط الحدودي بمناطق أقصى جنوب الوطن ، من خلال اعتماد آليات جديدة لتنمية هذه الثروة الحيوانية، بما يضمن استغلالا أفضل للحوم الحمراء ".

وأشار في ذات السياق أن الثروة الحيوانية "الهامة " التي يمتلكها مربون جزائريون تنتشر بمناطق الشريط الحدودي لأغراض الرعي ، مما يتعين –حسبه-- '' ضرورة مراجعة طرق تنقل هذه الثروة الحيوانية ، و تسهيل عمليات النقل في ما يخص التسويق و كذا البحث عن مواقع جديدة للرعي".

وذكر في هذا الخصوص أن أصحاب هذه المواشي من مختلف أنواعها (أغنام و إبل و بقر صحراوي) ، " يمنع عليهم تسويق منتجاتهم خارج ولاياتهم "، مما يتطلب – كما أضاف--" إيجاد آليات تسمح لهم بتسويقها خارج نطاق تلك الولايات".

وسيساهم ذلك، كما ذكر المتحدث " في دعم وتطوير هذه الثروة الحيوانية بتلك المناطق ، و توفير فرص أفضل لتجسيد استثمارات ذات قيمة اقتصادية مضافة بتلك الولايات''.

وبالمناسبة ثمن السيد بوحجر الإجراء المتعلق بإنجاز مذابح صناعية بولايات الجنوب.

وللإشارة فإن المجلس الجهوي المشترك للحوم الحمراء الذي أنشئ في مارس 2018، يقع مقره بتمنراست ويضم تسع (9) ولايات جنوبية (تمنراست و إيليزي وأدرار وورقلة وتندوف وبشار وغرداية وبسكرة والوادي).

ومن بين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه الهيئة الجهوية مرافقة الفلاحين والمربين ومنتجي اللحوم بولايات الجنوب، والعمل على تطوير هذه الشعبة من خلال ترقية فرص الإستثمار والتسويق ، وأيضا الإهتمام بمجال تكوين منتجي اللحوم الحمراء ، مثلما جرى توضيحه .