تمنراست: معالجة أكثر من 500 قضية متعلقة بالتهريب في 2019

تمنراست - عالجت وحدات الدرك الوطني بتمنراست 503 قضية متعلقة بالتهريب خلال السنة المنصرمة، وذلك في إطار جهودها في مكافحة هذه الآفة وحماية الإقتصاد الوطني، كما استفيد لدى ذات الهيئة النظامية.

وسمحت هذه العمليات بحجز 186 مركبة مستعملة في نشاط التهريب، و42.171 لتر من الوقود و413 طن من المواد الغذائية المختلفة و14.375 لتر من زيت المائدة، و500 خرطوشة سجائر، حسب الحصيلة السنوية لنشاط الدرك الوطني بتمنراست.

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، فقد عالجت ذات الجهة الأمنية في الفترة نفسها 46 قضية متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تم خلالها حجز 13 كلغ من الكيف المعالج و5ر13 كلغ من البانقو (نوع من المخدرات) و 41.500 قرص مهلوس، مثلما شرح رئيس مكتب الإتصال والتوجيه بالقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني، الرائد بشار الهادي.

وبخصوص حوادث المرور سجلت وحدات الدرك الوطني بتمنراست خلال ذات الفترة مقتل 52 شخصا و225 جريحا في 114 حادث مرور، مع تسجيل انخفاض في الحوادث مقارنة سنة 2018 التي سجل بها 126 حادث مرور أسفر حينها عن مصرع 75 شخصا و 318 جريحا.

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وتعود أغلب أسباب هذه الحوادث إلى العامل البشري (الإفراط في السرعة و التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور).

وسجلت مصالح الدرك الوطني بتمنراست تراجعا في القضايا الجنائية (96 جناية) في 2019 مقارنة بالسنة التي سبقتها (146 قضية جنائية)، وفق ذات المصدر .

وتم في مجموع القضايا المعالجة (1.513 قضية) توقيف 10.450 شخصا، أودع 2.251 منهم رهن الحبس لتورطهم في جرائم تمس الأشخاص والممتلكات، مثلما جرى توضيحه.