خنشلة: قرية الزاوية بششار تحيي الذكرى الـ64 لمعركة عصفور

وأشرفت بالمناسبة سلطات دائرة ششار المدنية والعسكرية وممثلين عن مديرية المجاهدين للولاية والمتحف الجهوي للمجاهد والأسرة الثورية بالمنطقة وعدد من المواطنين الذين عايشوا المعركة بالنصب التذكاري لمعركة عصفور بقرية الزاوية على هذه الاحتفالات التي استذكر فيها الحاضرون بطولات ومآثر المعركة التي قادها آنذاك الشهيد البطل عباس لغرور.

وبعد رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور بمربع الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الثورة تناول الكلمة عدد من المجاهدين والمواطنين الذين عايشوا المعركة حيث أجمعوا على بطولة وشجاعة المجاهدين الذين واجهوا الجيش الاستعماري رغم قلة عددهم وعدتهم مقارنة بالجيش الفرنسي.

وتطرق حسين الشابي أحد سكان هذه القرية الذين عايشوا المعركة إلى حيثيات معركة "عصفور" أو "خناق لكحل" نسبة للمكان الذي وقع فيه الالتحام بين المجاهدين وقوات جيش الاحتلال الفرنسي والتي دامت يومين حسبه وشارك فيها 90 مجاهدا منهم الشهيد خالدي مامون وأحمد حوحة المدعو "الغول" وبن عمارة شعبان حيث جابهوا قوات العدو المقدرة بألف عسكري ، لافتا إلى استشهاد 22 مجاهدا في هذه المعركة .

وكشف ذات المتحدث عن أن الجيش الفرنسي الذي شارك في العملية التي كان يتابعها السفاح روبر لاكوست بواسطة طائرة مروحية كانت تحلق بسماء المنطقة تكبد خسائر هامة في العتاد والعدة حيث سقط 300 عسكري وطائرة حربية فرنسية تم نقل حطامها مؤخرا إلى مقر دار الشباب ببلدية ششار.

وتعتبر معركة عصفور ببلدية ششار واحدة من أبرز 300 معركة وقعت بالولاية التاريخية الأولى "أوراس النمامشة" حسب إحصائيات المديرية المحلية للمجاهدين التي تملك سجلا بأسماء أكثر من 5 آلاف شهيد سقطوا أثناء حرب التحرير بالمنطقة بالإضافة إلى جردها لـ 359 معلما تاريخيا بين محتشدات ومراكز تعذيب ومعتقلات ومراكز استشفائية ومراكز اتصال وسجون يضاف إليها 145 معلما تذكاريا و23 مقبرة شهداء و6 مربعات للشهداء بالمقابر العمومية.