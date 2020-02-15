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قافلة إعلامية حول الولاية التاريخية الخامسة قريبا بتلمسان

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 11:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات

تلمسان- يرتقب تنظيم قافلة إعلامية للتعريف بالولاية التاريخية الخامسة لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية بتلمسان بدءا من 18 فبراير الجاري بمناسبة اليوم الوطني للشهيد حسبما علم يوم السبت لدى المنظمين.

وستجوب هذه القافلة على مدار شهر عددا من المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات عبر بلديات تلمسان وصبرة وبوحلو وغيرها حيث ستتضمن معرضا للصور التاريخية الخاصة بهذه الولاية التاريخية وعروض حول إنشاءها وتسييرها الإداري وقادتها وأهم المعارك التي جرت بها كمعركة فلاوسن بتلمسان, وفقا لما أفاد به لوأج مدير مركز الفنون والمعارض لتلمسان أمين بودفلة.

كما سيتم تسليط الضوء على المرأة المجاهدة والطب بالولاية التاريخية الخامسة وعرض صور لبعض مجاهدي وشهداء هذه الولاية وبعض المداخلات لرئيس اللجنة العلمية لهذه القافلة أستاذ التاريخ من جامعة أم البواقي بن عبد المومن إبراهيم الحاصل عام 2018 على المرتبة الأولى في البحث التاريخي حول شخصية الشهيد العربي بن مهيدي المنظمة من طرف وزارة المجاهدين استنادا لذات المصدر.

وبرمج بالمناسبة توزيع مطويات تلخص أهم الأحداث التي جرت بالولاية التاريخية الخامسة وعرض أفلام  ثورية أنجزت من طرف وزارة الثقافة.

وأشار السيد بودفلة الى أن هذه المبادرة تأتي كتتمة للبرنامج المسطر من طرف مركز الفنون والمعارض لتلمسان منذ ثلاث سنوات الماضية بهدف إحياء الذاكرة التاريخية والذي تضمن إبراز أحداث الثورة التحريرية المجيدة بأرياف تلمسان وتنظيم معارض متنقلة وأيام دراسية وملتقيات وطنية حول كفاح الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي لفائدة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة.

آخر تعديل على السبت, 15 شباط/فبراير 2020 11:30
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قافلة إعلامية حول الولاية التاريخية الخامسة قريبا بتلمسان
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 11:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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