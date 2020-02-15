جراد يؤكد عزم رئيس الجمهورية والحكومة على جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر -

قوجيل: الحكومة تؤدي مهامها في مرحلة مصيرية -

بشار: جهاز المراقبة ضد الجراد الجوال في حالة نشاط في الوقت الحالي عبر المنطقة -

جراد يشرع في عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة -

دراسة: الكاكاو غير المحلى يحسن القدرة على المشي لدى المصابين بمرض الشريان المحيطي -

ترحيب بالبيان المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حول التمسك بالشرعية الدولية في الصحراء الغربية -

سباحة/ بطولة الجزائر في المياه الحرة داخل الحوض: اتحاد الجزائر يهيمن على أول طبعة -

اجتماع الحكومة بالولاة يومي الأحد والاثنين تحت شعار من أجل جزائر جديدة -

كرة القدم الجزائر: زطشي يساند فكرة تنظيم كأس إفريقيا للأمم كل 4 سنوات -

مجموعة من الفنانين تحيي اليوم العالمي للإذاعة بالجزائر العاصمة -

مركز بيار وماري كوري بالعاصمة: إجراء قرابة 117 ألف فحص طبي وأزيد من 19 ألف علاج بالأشعة سنة 2019 -

مبارزة- كأس العالم لسلاح الحسام (وسطيات) مرحلة الجزائر: مشاركة 36 لاعبة من تسعة بلدان -

تنويه بشجاعة أفراد الجيش الوطني الشعبي وتأكيد أن الرد على الإرهابيين سيكون قويا وحاسما -

اللواء شنقريحة يقرر منح وسام الشجاعة للشهيد البطل بن عدة ابراهيم -

البطولة الافريقية للأواسط للتنس : تتويج الجزائرية إيناس بكرار باللقب القاري -

النقل البحري: نحو تقليص آجال العبور على مستوى الموانئ إلى خمسة أيام -

الجمهورية الصحراوية تشق طريقها بخطى ثابتة داخل المؤسسات الاوروبية -

الببوش... الكافيار الزاحف ينتشر بأسواق وهران -

الرابطة الاولى: العميد في مواجهة شبيبة الساورة من اجل تقليص الفارق عن الرائد -