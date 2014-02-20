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خنشلة: هلاك رضيع وجرح 3 أفراد آخرين من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة سياحية ببابار

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

خنشلة - لقي رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر حتفه وأصيب ثلاثة أفراد آخرين من عائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انحراف وانقلاب مركبة سياحية على الطريق الوطني رقم 80 في شطره الرابط بين بلديتي بابار وخنشلة، حسب ما استفيد اليوم الجمعة من مديرية الحماية المدنية بخنشلة.

واستنادا لذات المصدر فإن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببابار تلقوا عند منتصف نهار اليوم الجمعة نداء استغاثة يفيد بانقلاب مركبة سياحية كان على متنها 4 أفراد من عائلة واحدة ليتنقلوا لإسعاف الضحايا الذين أصيب ثلاثة منهم بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية العمومية أحمد بن بلة لتلقي العلاج اللازم فيما هلك رضيع تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث.

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خنشلة: هلاك رضيع وجرح 3 أفراد آخرين من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة سياحية ببابار
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 19:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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