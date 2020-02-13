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جنوح سلحفاة بحرية ضخمة ميتة بشاطئ عين البنيان

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 13:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

الجزائر - سجل صبيحة يوم الخميس جنوح سلحفاة بحرية ضخمة ميتة على مستوى شاطئ الشباب ببلدية عين بنيان (غرب الجزائر العاصمة), حسبما أكدته مديرة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر.

وأوضحت السيدة زروقي ربيعة, أن سلحفاة ضخمة من نوع "اللوث" (LUTH) جنحت بشاطئ الشباب ببلدية عين بنيان, وقد تنقل الأعوان التابعين للمديرية الولائية و كذا للمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري و تربية المائيات ببوسماعيل إلى عين المكان للتحقق من حالتها حيث تأكد أنها سلحفاة ميتة.

وقد تبين بعد معاينة أولية لهيكل السلحفاة, تضيف المصدر, أنها أنثى تزن ما يقارب 150 كغ وبطول 125 سم لم تظهر أي آثار جروح أو غيره عليها وذلك في انتظار "تحديد عمرها و أسباب الموت بعد تشريح أعضائها".

وأكدت السيدة زروقي أن سلحفاة "اللوث" (Luth/ Dermochelys coriacea) هي من النوع البحري المحمي والمصنف في قائمة الكائنات المهددة بالانقراض, وأضافت أنها "ليست المرة الأولى" التي تسجل فيها مصالح الصيد البحري مثل هذه الحالات عبر شواطئ الجزائر العاصمة سواء بالنسبة للسلاحف أو الدلافين أو أنواع أخرى من الحوت.

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جنوح سلحفاة بحرية ضخمة ميتة بشاطئ عين البنيان
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 13:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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