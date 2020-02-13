جنوح سلحفاة بحرية ضخمة ميتة بشاطئ عين البنيان

وأوضحت السيدة زروقي ربيعة, أن سلحفاة ضخمة من نوع "اللوث" (LUTH) جنحت بشاطئ الشباب ببلدية عين بنيان, وقد تنقل الأعوان التابعين للمديرية الولائية و كذا للمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري و تربية المائيات ببوسماعيل إلى عين المكان للتحقق من حالتها حيث تأكد أنها سلحفاة ميتة.

وقد تبين بعد معاينة أولية لهيكل السلحفاة, تضيف المصدر, أنها أنثى تزن ما يقارب 150 كغ وبطول 125 سم لم تظهر أي آثار جروح أو غيره عليها وذلك في انتظار "تحديد عمرها و أسباب الموت بعد تشريح أعضائها".