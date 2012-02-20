وهران: حجز أكثر من 7 أطنان من الكيف المعالج خلال سنة 2019

وهران - تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية وهران من حجز أكثر من 7 طن وثلاثة قناطير من الكيف المعالج خلال سنة 2019 ، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء قائد المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني المقدم حقاص محمد.

وأوضح المقدم حقاص خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجموعة لعرض الحصيلة السنوية لذات المصالح أنه تم السنة المنصرمة حجز 99ر322 7 كلغ من الكيف المعالج مقابل

2305،41 كلغ خلال سنة 2018.

كما تم خلال السنة الماضية حجز 048 21 قرص مهلوس و 6ر 109 غرام من الكوكايين’ وفق ذات المسئول الذي أشار إلى أنه تمت معالجة 335 قضية مخدرات خلال الفترة المذكورة أوقف خلالها 437 متورطا.

واعتبر المقدم حقاص محمد هذه النتائج ب" الجد إيجابية" في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات .

ومن جهة أخرى سجلت مصالح الدرك الوطني ارتفاعا في الجرائم المتعلقة بالأمن العمومي من 807 15 سنة 2018 إلى 661 18 خلال السنة الماضية.

بالمقابل تم تسجيل تراجع في الجرائم ضد الأشخاص من 1548 جنحة سنة 2018 إلى1277 سنة 2019 وكذا بالنسبة للجنح ضد الأسرة والآداب العامة التي انتقلت من 726 الى 316 قضية ومختلف السرقات التي انخفضت من 923 قضية إلى 696 قضية، كما أفاد بذلك ذات المسئول.

وأرجعت ذات المصالح هذا التراجع في هذه الجرائم إلى "وضع خطط مناسبة لمختلف أنواع الجرائم ".

وبالنسبة لحوادث المرور عرفت هي الأخرى تراجعا من 192 حادث سنة 2018 إلى 142 حادثا السنة الماضية، كما انخفض عدد الضحايا من 71 قتيل و299 جريح إلى 61 قتيلا و 215 جريحا.