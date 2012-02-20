تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر بوهران: حجز أكثر من 600 ألف علبة

وهران - تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر وحجز 617.581 علبة سجائر من علامات وطنية وأجنبية, حسبما علم اليوم الأربعاء من هذا السلك الأمني.

وتم خلال نفس العملية حجز 9 ألاف وحدة شمة ومبلغ يقارب 100 مليون دج ومبالغ بالعملة الصعبة و4 مركبات, وفق نفس المصدر.

وقد تم تفكيك هذه الشبكة المتكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة من قبل فرقة مكافحة الإجرام والفرقة الثانية للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية اثر تحقيقات معمقة واستغلالا لمعلومات مفادها وجود كمية من السجائر المهربة مخزنة بمحل بوهران.

وقد تورط أفراد هذه الشبكة في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسجائر وانعدام الفوترة ومخالفة تشريع الصرف.

وقام المحققون بتفتيش المحل مما سمح بالعثور على 617.581 علبة سجائر بقيمة تقدر ب 150 مليون دج و زهاء 9 ألاف وحدة شمة ومبلغ من عائدات التهريب يتجاوز 97 مليون دج و2.750 أورو و100 دولار و370 ليرة تركية وكذا أسلحة بيضاء.

من جهة أخرى، حجزت مصالح الأمن مركبة سياحية من الطراز الفاخر وثلاث مركبات نفعية, يشير ذات المصدر الذي أضاف أن قيمة التهرب الضريبي تقدر ب 60 مليون دج.

وتشير نفس المصالح إلى أنه سيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام العدالة بعد استكمال الإجراءات.