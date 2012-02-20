Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر بوهران: حجز أكثر من 600 ألف علبة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر بوهران: حجز أكثر من 600 ألف علبة

وهران - تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر وحجز 617.581 علبة سجائر من علامات وطنية وأجنبية, حسبما علم اليوم الأربعاء من هذا السلك الأمني.

وتم خلال نفس العملية حجز 9 ألاف وحدة شمة ومبلغ يقارب 100 مليون دج ومبالغ بالعملة الصعبة و4 مركبات, وفق نفس المصدر.

وقد تم تفكيك هذه الشبكة المتكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة من قبل فرقة مكافحة الإجرام والفرقة الثانية للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية اثر تحقيقات معمقة واستغلالا لمعلومات مفادها وجود كمية من السجائر المهربة مخزنة بمحل بوهران.

وقد تورط أفراد هذه الشبكة في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسجائر وانعدام الفوترة ومخالفة تشريع الصرف.

وقام المحققون بتفتيش المحل مما سمح بالعثور على 617.581 علبة سجائر بقيمة تقدر ب 150 مليون دج و زهاء 9 ألاف وحدة شمة ومبلغ من عائدات التهريب يتجاوز 97 مليون دج و2.750 أورو و100 دولار و370 ليرة تركية وكذا أسلحة بيضاء.

من جهة أخرى، حجزت مصالح الأمن مركبة سياحية من الطراز الفاخر وثلاث مركبات نفعية, يشير ذات المصدر الذي أضاف أن قيمة التهرب الضريبي تقدر ب 60 مليون دج.

وتشير نفس المصالح إلى أنه سيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام العدالة بعد استكمال الإجراءات.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 15:19
كلـمات مفتـاحيــة :
تفكيك شبكة دولية لتهريب السجائر بوهران: حجز أكثر من 600 ألف علبة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.12

بريتيش بتروليوم مهتمة بمواصلة الاستثمار في المحروقات بالجزائر

20.02.12

البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية بميلة: الناحية العسكرية الأولى تحصد 5…

20.02.12

ضرورة إحداث القطيعة مع الممارسات القديمة لتطبيق مخطط عمل الحكومة

20.02.12

الرئيس تبون يستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي

20.02.12

مخطط عمل الحكومة: تأكيد على ضرورة تحديد مصادر التمويل

20.02.12

اللواء شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش غدا الخميس إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.11

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار