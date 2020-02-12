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ورقلة: استلام مشروع خط السكة الحديدية تقرت-حاسي مسعود نهاية العام الجاري

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
ورقلة: استلام مشروع خط السكة الحديدية تقرت-حاسي مسعود نهاية العام الجاري

ورقلة - يرتقب استلام مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين تقرت وحاسي مسعود نهاية العام الجاري، حسبما علم اليوم الأربعاء من مدير المشروع.

وقد وصلت نسبة أشغال الانجاز بـ 60 في المائة على مسافة تقدر بـ 40 كلم، إضافة إلى استكمال بناء المنشئات الفنية وتهيئة الأرضية وفتح الممرات، كما أوضحه، سعيد حفيظ.

وينتظر استكمال هذا المشروع الحيوي في الآجال المشار اليها بعد ما شهد تأخر في وتيرة الانجاز بسب بعض العراقيل والمتعلقة بمرور أنابيب المؤسسات البترولية ضمن مسار المشروع، مثلما تمت الإشارة اليه.

وكانت أشغال الانجاز قد انطلقت سنة 2013 بغلاف مالي يقدر بـ70 مليار دج برسم البرنامج التكميلي لدعم النمو وأسندت للمجمع المؤقت لشركات الانجاز المكون من 5 شركات وطنية.

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وسيساهم هذا المشروع الهام الذي سيربط فور دخوله حيز الخدمة مدينة تقرت وحاسي مسعود على مسافة 150 كلم بإعطاء ديناميكية وحركية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الجنوب الشرقي للبلاد.

وبخصوص مشروع السكة الحديدية المبرمجة بمنطقة الجنوب الشرقي للبلاد في إطار"حلقة الجنوب"، فقد شرعت مديرية النقل بورقلة في تحديد مسار المشروع من طرف التقنيين وذلك تمهيدا لإطلاق أشغال الانجاز، كما افاد به مدير القطاع، توفيق جدي.

وتتألف حلقة الجنوب الشرقي للسكك الحديدية من 4 خطوط رئيسية تربط ما بين ولايات الأغواط وغرداية وورقلة والوادي على مسافة إجمالية تقدر ب 560 كلم وبسرعة 220 كلم في الساعة بالنسبة لقطارات نقل المسافرين و100 كلم في الساعة بالنسبة لنقل البضائع حيث ستضمن توسعة ومد والربط بين خطوط الشبكة الحالية.

كما سيشكل المشروع رافعة لخلق العديد من فرص الشغل وفك العزلة عن عديد المناطق بجنوب البلاد، استنادا لذات المصدر.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 15:08
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ورقلة: استلام مشروع خط السكة الحديدية تقرت-حاسي مسعود نهاية العام الجاري
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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