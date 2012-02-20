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سعيدة: الانتهاء من تهيئة منطقة النشاطات لبلدية يوب خلال الثلاثي الثاني ل 2020

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 08:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

 

سعيدة ـ يرتقب الانتهاء من مشروع تهيئة منطقة النشاطات ببلدية يوب (سعيدة) بداية الثلاثي الثاني للسنة الجارية حسبما علم يوم الثلاثاء لدى والي الولاية.

و سيساهم هذا الموقع الجديد الذي يضم 35 قطعة أرضية في تجسيد مشاريع استثمارية لها انعكاسات إيجابية في تطوير الاقتصاد المحلي و توفير المئات من مناصب الشغل الجديدة وفقا لما أوضحه والي الولاية سعيد سعيود، خلال معاينته لمختلف المشاريع التنموية بدائرة يوب.

و تشمل أشغال تهيئة هذا الموقع الاستثماري الذي يتربع على مساحة 8 هكتارات إنجاز الشبكات الباطنية للمياه الشروب و قنوات الصرف الصحي و الإنارة العمومية و نقب مائي إضافة إلى خزان مائي وفقا لما أوضحه مدير الأشغال العمومية بلخير خالد بن الوليد.

و قد انطلقت أشغال تهيئة هذه المنطقة الجديدة التي تشرف عليها مديرية الأشغال العمومية منتصف شهر ديسمبر الماضي حيث حددت أجالها بأربعة أشهر وفقا لنفس المصدر.

و تم تخصيص غلاف مالي قدره 14 مليون دج من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية كما أشير إليه.

و من المرتقب أن يتم استغلال هذا الموقع في انجاز مشاريع استثمارية على غرار وحدة لإنتاج الفواكه الجافة و أخرى لإنتاج أغذية الأنعام و المراقبة التقنية للسيارات و تجميع الحليب.

و سيتم بفضل هذه المشاريع توفير زهاء 1.000 منصب شغل جديد لفائدة شباب دائرة يوب وفقا لمدير الصناعة و المناجم خليفة عيسى.

و قام الوالي بمعاينة مشروع التهيئة الخارجية للتجمعين السكنيين الجديدين بمنطقتي بربور (بلدية يوب) و عبد الهادي (بلدية دوي ثابت) الذين تجري أشغال ربطهما بالشبكات الباطنية للمياه الشروب و الصرف الصحي و الغاز إضافة إلى وضع للإنارة العمومية بتقنية لاد.

و تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره أزيد من 246 مليون دج من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لتهيئة ذات التجمعين حيث بلغت نسبتي تقدم الأشغال بهما 30 و 40 بالمئة.

و سيستفيد ذات الموقعين السكنيين الذين يضمان 366 عائلة من عملية إنجاز ملعبين جواريين لكرة القدم بأرضية معشوشبة اصطناعيا وفقا لما ذكره والي الولاية.

و ببلدية يوب عاين نفس المسؤول أشغال إنجاز حصة مائة مسكن بصيغة الترقوي المدعم و التي بلغت نسبة تقدمها 15 بالمئة حيث شدد على تدعيم ورشة الإنجاز من أجل استلام المشروع في آجاله.

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سعيدة: الانتهاء من تهيئة منطقة النشاطات لبلدية يوب خلال الثلاثي الثاني ل 2020
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 08:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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