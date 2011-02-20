ميناء وهران: منع إدخال 11 طن من الأجهزة الالكترومنزلية قادمة من الصين

وهران - منعت مصالح الرقابة بالحدود مؤخرا بميناء وهران إدخال شحنة من 11 طن من الأجهزة الإلكترومنزلية قادمة من الصين، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المدير الجهوي للتجارة بوهران.

ومنعت مصالح المراقبة إدخال هذه الحمولة التي تتشكل من أجهزة تنشيف الشعر ومكاو، بقيمة 4 مليون دج لعدم المطابقة، حسبما أوضحه لوأج، فيصل الطيب، الذي أبرز أن منع إدخال هذه البضاعة تم عقب إجراء التحاليل وتجربة عينات منها على مستوى مخبر التجارب بقسنطينة.

كما منعت إدخال بميناء وهران حمولة من 46 طن من المنكهات الغذائية مستوردة من سويسرا بقيمة 13 مليون دج من قبل مصالح المراقبة بالحدود بسبب مخالفة مرتبطة بازدواجية الوسم للوثائق التجارية.

وكانت نفس المصالح قد منعت يوم 29 يناير الماضي بميناء وهران إدخال شحنة من 6ر5 طن من بطانيات الأطفال وملحقات بقيمة 6ر2 مليون دج قادمة من الصين بسبب مخالفة تتعلق بالوسم أيضا، كما أضاف نفس المصدر.

وقد تم أيضا بنفس الميناء منع إدخال 5ر 8 طن من أدوات الطباعة بقيمة 6ر9 مليون دج مستوردة من الصين لعدم احترام الضمان وخدمة ما بعد البيع والوسم ودليل الاستخدامات.

وعلى مستوى الميناء الجاف بالسانية منعت مصالح الرقابة بالحدود خلال شهر يناير إدخال 5 طن من العدسات بقيمة 4ر5 مليون دج قادمة من ايطاليا بسبب مخالفة تتعلق بالوسم.

وبميناء الغزوات (تلمسان)، منعت مصالح الرقابة بالحدود في 9 يناير الماضي إدخال شحنة من 7ر5 طن من الأحذية الرياضية قادمة من فيتنام بقيمة 13 مليون دج بسبب غياب علامة مصدر المنتج، وفق ذات المصدر.

يذكر أن المديرية الجهوية للتجارة لوهران تضم ولايات وهران ، مستغانم ، سيدي بلعباس ،عين تموشنت وتلمسان.