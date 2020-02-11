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نحو إبرام اتفاقية تبادل بين المركز الجامعي لعين تموشنت وإحدى جامعات زيمبابوي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 16:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

عين تموشنت - سيتم إبرام اتفاقية تبادل بين المركز الجامعي "بلحاج شعيب" لعين تموشنت وإحدى الجامعات الزيمبابوية، حسبما صرح لوأج مدير المركز الجامعي، عبد القادر زيادي، على هامش زيارة سفير زيمباوي لدى الجزائر اليوم الثلاثاء لهذا المركز الجامعي.

وذكر السيد عبد القادر زيادي أن "هناك مساعي لترقية التعاون مع جمهورية زيمبابوي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي حيث سيتوج ذلك مستقبلا باتفاقية تبادل بين المركز الجامعي بلحاج بوشعيب و إحدى الجامعات الزيمبابوية".

وكان سفير زيمبابوي بالجزائر فوسوموزي نتونغا قد تحادث مع مسؤولي المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" بعين تموشنت، كما التقى السفير أيضا بالطلبة الزيمبابويين الذين يتابعون دراساتهم الجامعية بولاية عين تموشنت.

وقال سفير جمهورية زيمبابوي بالجزائر من جهة أخرى "نسعى لبحث سبل تطوير التعاون مع الجزائر في عديد المجالات، على غرار التعليم و البحث العلمي والفلاحة والصناعات البتروكيميائية والطاقات المتجددة"، مبرزا أن "بين البلدين تاريخ مشترك في العلاقات في مختلف المجالات والتي نطمح إلى ترقيتها وتوسيعها".

كما أبدى ذات المسؤول الديبلوماسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر أيضا في مجالات الفلاحة و الصناعة البتروكيميائية.

وعبر السفير فوسوموزي نتونغا من جانب آخر عن إعجابه بالمناظر السياحية التي تزخر بها ولاية عين تموشنت، خصوصا عبر ساحلها. كما قام خلال يومين من تواجده بالجهة الغربية للوطن بزيارة جامعتي سيدي بلعباس وتلمسان.

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نحو إبرام اتفاقية تبادل بين المركز الجامعي لعين تموشنت وإحدى جامعات زيمبابوي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 16:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

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