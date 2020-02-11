نحو إبرام اتفاقية تبادل بين المركز الجامعي لعين تموشنت وإحدى جامعات زيمبابوي

تنصيب السيدة فطومة أقاسم رئيسة مديرة عامة لمجمع صيدال -

المتحف المركزي للجيش ينظم ندوة تاريخية إحياءا للذكرى 60 للتفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية -

مخطط عمل الحكومة طموح ومتكامل لكنه يفتقر إلى آليات المراقبة -

المجلس الأعلى للغة العربية: إعداد برنامج لتوظيف اللغة العربية في الترويج للسياحة -

فيروس كورونا: إعداد مخطط استعجالي جديد للتصدي لأي خطر قد يحدث بالجزائر -

العالم يحيي الذكرى الثلاثين لإطلاق سراح مانديلا ايقونة النضال في العالم المعاصر -

إعادة فتح ملعب 5 جويلية بمناسبة اللقاء المحلي بين شباب بلوزداد ونصر حسين داي -

العاصمة: توقيف 69 شخصا وحجز أزيد من 1750 قرص مهلوس -

تنظيم سلسلة من الورشات لمراجعة منظومة الاتصال -

أمن ولاية الجزائر ينفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حجز قوات الأمن لديك بالأبيار -

بوقادوم يجدد التأكيد على أن الشعب الليبي هو المخول الوحيد لاختيار من يمثله -

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حزب جبهة المستقبل في إطار المشاورات حول تعديل الدستور -

شنين :العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم علينا جميعا العمل في ظل الانسجام والتكامل -

الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها -

الجزائر تشارك في الدورة ال13 للجنة الحكومية الدولية لليونيسكو -

جراد : أحد أهم تحديات الحكومة هو إخراج البلاد من مرحلة حرجة إلى عهد جديد -

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء أحكام جبائية مجحفة -

الوضع المالي للجزائر صعب لكن الحكومة قادرة على التغلب عليه -

الحكومة تعتزم المساهمة في بناء جزائر جديدة من خلال عقد يشمل كل جوانب الحكامة -