العاصمة: توقيف 69 شخصا وحجز أزيد من 1750 قرص مهلوس

الجزائر - تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من توقيف 69 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة وحجز أكثر 1750 قرص مهلوس، وذلك اثر التحقيقات التي باشرتها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان لخلية الاتصال لذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن مختلف الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر تمكنت في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي للمخدرات والأقراص الصلبة من توقيف شبكات إجرامية متكونة من 12 شخص أسفرت عن حجز 1752 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وحجز كمية من المخدرات تقدر بنحو 50ر30 غرام من مادة الكيف المعالج موجهة للاستهلاك الشخصي وكذا 320 قارورة من المشروبات الكحولية.

وأبرز المصدر فيما يخص الإجرام ضد الاشخاص والممتلكات أنه تم توقيف 39 شخصا تورطوا في قضايا تتعلق بالسرقة والاعتداءات والضرب والجرح العمدي بواسطة أسلحة بيضاء محظورة (خناجر، سيوف، مضخات غاز) أين تم فتح تحقيق بشأن هذه القضايا مع تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

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من جهة أخرى، أفاد ذات البيان أن ذات المصالح قامت بمعالجة قضيتين تتعلق بإبعاد قاصرين وتحريضهما على الفسق وفساد الأخلاق حيث تم توقيف في وقت وجيز شخصين يبلغان من العمر 24 سنة تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس بمؤسسة إعادة التربية.

وأضاف ذات البيان أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرغاية تمكنت من توقيف شبكة تتكون من 5 أشخاص تختص في نهب رمال البحر حيث تم حجز معدات ووسائل نقل كما تم توقيف شبكة أخرى تحترف سرقة الكوابل النحاسية وحجز كمية معتبرة من الكوابل النحاسية والوسائل المستعملة في ذلك، مع تقديم أفراد العصابتين أمام الجهات القضائية.

وذكر ذات المصدر فيما يخص الأشخاص المبحوث عنهم أنه تم توقيف 9 أشخاص أثناء الدوريات والحواجز الأمنية حيث وبعد إخضاعهم للتفتيشات والتعريفات تبين أنهم كانوا محل بحث ومتابعة من طرف الجهات القضائية أين تم توقيفهم وتقديمهم للجهات المختصة كما تم استرجاع مركبة مسروقة كانت محل بحث.