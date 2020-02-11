إيليزي: تطوير السياحة الصحراوية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة

إيليزي - أبرز مشاركون في ملتقى حول "السياحة الصحراوية .. الواقع ، الآفاق وسبل التطوير" نظم اليوم الثلاثاء بإيليزي أهمية تطوير السياحة الصحراوية لضمان تنمية اقتصادية مستدامة.

وأكد متدخلون من أساتذة جامعيين وباحثين في هذا اللقاء الذي احتضنه معهد العلوم الإقتصادية والتجارية بالمركز الجامعي بإيليزي ضرورة تطوير السياحة الصحراوية باعتبارها قطاعا بإمكانه أن يوفر الثروة و يضمن تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة.

وفي هذا الجانب أكد رئيس الملتقى الأستاذ بن حامد عبد الغني أن هذا اللقاء يهدف إلى تحديد الإطار النظري والعلمي لمفهوم السياحة الصحراوية، والشروط الناجعة لتسويق المنتج السياحي الصحراوي في الجزائر، وتقديم حلول ومقترحات من أجل النهوض بالسياحة الصحراوية في الجزائر عامة، ومنطقة الطاسيلي على وجه الخصوص.

وبدوره قدم المكلف بالترقية السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية ملوك نبيل، ملخصا حول الخطوط العريضة لإستراتيجية تنمية السياحة الصحراوية، مبرزا أهمية تطوير هذا القطاع لما يحمله من آفاق واعدة للإقتصاد الوطني.

ومن جهته تطرق الأستاذ جعفري يحي (جامعة الجزائر 3) في مداخلته إلى أهمية السياحة الصحراوية كقاطرة في التنمية السياحية في الجزائر، ودور القطاع المصرفي في تمويل السياحة كآلية لترقية المنتج السياحي الصحراوي.

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ومن جانبه تطرق الأستاذ حميدة مختار (جامعة الجلفة) في مساهمته الأكاديمية إلى المعوقات التي تعترض السياحة الصحراوية سيما في المناطق الحدودية.

وأثرى المشاركون في هذا الملتقى الذي يعالج إشكالية سبل تطوير السياحة الصحراوية من أجل تنمية اقتصادية مستدامة جملة من المحاور من ضمنها "التراث الثقافي وواقع قطاع السياحة بولايات الجنوب" و "دور الإعلام والتقنيات الحديثة في تسويق المنتج السياحي الصحراوي "، و"تجارب الصناعة السياحة الصحراوية" .

وجرى على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الجامعي بإيليزي و مجمع سياحة تابع لأحد الخواص تتضمن شراكة أكاديمية للولاية في المؤتمر الدولي " السياحة ...آفاق واستثمار بديل " المزمع تنظيمه بالجزائر العاصمة شهر أبريل المقبل.

ونظم هذا الملتقى الذي جرت أشغاله بقاعة الطاسيلي معهد العلوم الإقتصادية والتجارية بالمركز الجامعي بإيليزي بالتعاون مع مخبر تنمية اقتصاديات الأعمال الحديثة وتحسين أدائها بمنطقة الطاسيلي.