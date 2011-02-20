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المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس: إنتاج الألواح الشمسية بطاقة 3 ميغاواط

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

سيدي بلعباس ـ تمكنت وحدة تصنيع وتركيب الألواح الشمسية التابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس من إنتاج ألواح شمسية بطاقة إجمالية تقدر بنحو 3 ميغاواط وذلك منذ دخولها حيز الخدمة في 2015 حسبما علم يوم الثلاثاء لدى الرئيس المدير العام لذات المؤسسة.

وأوضح عباس مكامن لوأج أن مصنع الألواح الشمسية قام خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بتعزيز قدرات إنتاجه من خلال تجسيد مشاريع متنوعة في هذا المجال حيث تمكن من إنتاج ألواح شمسية عن طريق التركيب بنسبة مرتفعة من الإدماج الوطني بطاقة 3 ميغاواط حيث يسعى لبلوغ 6 ميغاواط بالنظر إلى المشاريع الجاري إنجازها مع مختلف المؤسسات إلى جانب أهمية الطلب على مستوى السوق.

وذكر ذات المسؤول أن مؤسسته العمومية قد ساهمت في تجهيز المدينتين الجديدتين لكل من سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة ودراع الريش بعنابة باللوحات الشمسية فضلا عن عمليات أخرى لفائدة مع وزارة الدفاع الوطني ومجمعات عمومية على غرار سونطراك ونفطال وسونلغاز.

وأشار أيضا إلى أن الألواح الشمسية التي يتم إنتاجها  تستخدم في الإنارة العمومية وتشغيل المضخات وتزويد بالطاقة ورشات التنقيب فضلا عن مبردات تخزين الأدوية وكذا مختلف أجهزة التكييف وغيرها.

وفي ما يخص وحدة الإدماج الإلكتروني لذات المؤسسة التي تشكل قطبا وطنيا للصناعة الإلكترونية كشف نفس المصدر عن أنها "حققت برنامجها الطموح في ما يتعلق بتصنيع البطاقات الإلكترونية متنوعة الاستعمالات لفائدة لقطاعين العام والخاص بقدرة 1 مليون بطاقة في السنة إلى جانب تركيب مختلف أنواع المنتجات الإلكترونية كالأجهزة السمعية البصرية بطاقة 300 ألف منتج سنويا".

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 11:11
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المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس: إنتاج الألواح الشمسية بطاقة 3 ميغاواط
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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