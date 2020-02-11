بن بوزيد يأمر مدراء الصحة ومدراء مستشفيات الشرق والجنوب الشرقي بتحسين الخدمات الصحية

الجزائر - أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد الرحمان بن بوزيد الإثنين بالجزائر العاصمة مدراء الصحة والسكان والمدراء العامون للمراكز الاستشفائية الجامعية لولايات الشرق والجنوب الشرقي بأخذ كل التدابير والمبادرات التي من شانها تحسين حصول المواطنين على الخدمات الصحية النوعية مع اشراك المجتمع المدني وممثلي المرضى والشركاء الاجتماعيين.

وجاء في بيان للوزارة, صدر عقب اجتماع جمع بين وزير القطاع واطارات ولايات الشرق والجنوب الشرقي بمقر الوزارة, يندرج في اطار الاهداف المسطرة لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بعد عملية التشخيص التي قام بها لوضعية قطاع الصحة, أن السيد بن بوزيد قدم العديد من التوصيات اعتمادا على المخطط الاستعجالي الذي يهدف الى تحقيق النتائج على المدى القصير والتي تقوم اساسا على "تحسين التكفل بالمرضى على مستوى الاستعجالات الطبية الجراحية وتوفير شروط النظافة وضمان حسن الاستقبال والتوجيه الجيد".

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ومن بين التوصيات التي قدمها وزير القطاع, يضيف البيان, ضرورة "اعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية للتخفيف من الضغط على المراكز الاستشفائية الجامعية" و كذلك "تحسين التكفل بالمرأة الحامل وذلك بايجاد حلول لمشكل اكتظاظ مصالح أمراض النساء والتوليد" وايضا "تحسين شروط وظروف تحويل المرضى بالتطبيق الصارم للتعليمة الخاصة بتحويل المرضى".

كما اوصى السيد بن بوزيد بضرورة "تحسين ظروف العمل للفرق الطبية والشبه الطبية لآداء مهامهم على احسن وجه" و "تحسين التكفل بمرضى السرطان فيما يخص تطوير العلاج وتسهيل الحصول على الادوية".