ضرورة إشراك الأمن الوطني في مشاريع مخططات الأحياء السكنية الجديدة

الجزائر - دعا المفتش الجهوي لشرطة الوسط ومراقب الشرطة بن الشيخ فريد زين الدين، اليوم الاثنين بالعاصمة، إلى ضرورة إشراك الأمن الوطني في مشاريع إنجاز مخططات الأحياء السكنية الجديدة من أجل ضمان تغطية أمنية جوارية للمواطنين.

وأوضح المفتش الجهوي، خلال ندوة صحفية بمقر مديرية الأمن العمومي بالجزائر العاصمة للحديث عن حصيلة النشاطات السنوية للإقليم، أن المشاريع العمرانية الجديدة يجب أن يتم التخطيط لها بالشراكة مع مصالح الأمن الوطني بهدف ضمان تغطية أمنية جوارية للمواطنين.

وأكد المسؤول في إجابته عن سؤال حول غياب الأمن في بعض الأحياء السكنية الجديدة مثل مدينة سيدي عبد الله (غرب العاصمة) كواحدة من أبرز المشاريع العمرانية بولاية الجزائر، أن "نقص" مقرات الأمن الحضري هناك سببه "عدم مراعاة المعايير الأمنية عند رسم المخططات الأولى للأحياء".

وأضاف في ذات المنوال أن الأمن الوطني كان "السباق في الدعوة إلى توفير مساحات خاصة للأمن الحضري في مدينة سيدي عبد الله" بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي أولتها السلطات لهذا المشروع، واعتبر أن وضع مقرات الأمن الحضري أسفل العمارات "مناف لشروط الأمن و الأمان".

وقال في السياق ذاته، إن الأمن الوطني "مستعد" للمساهمة بتجربته والوسائل التي بحوزته لتدارك العجز المسجل في مقرات الأمن الحضري، والإسهام في التخطيط الجيد للأحياء السكنية مع مراعاة أساليب البناء واحترام المسافات بين العمارات لتسهيل تحرك عناصر الأمن والتحكم في الفضاءات المشتركة بين المواطنين.

يذكر أنه سبق لعميد أول للشرطة كريم بن عاشور، رئيس المصلحة الولائية للإدارة العامة لأمن ولاية الجزائر، أن صرح لـ "وأج"، أنه "في إطار السياسة المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لمرافقة توسع النسيج العمراني بولاية الجزائر سيتم قريبا فتح ودخول حيز الخدمة 4 مقرات أمنية جديدة على مستوى العديد من الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة وذلك بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر التي خصصت فضاءات تقع بالطوابق السفلية للعمارات بتلك الأحياء قصد انجاز مصالح عملياتية وجوارية".