الجزائر العاصمة: تزويد قريبا 44 مفترق طرق بالإشارات الضوئية الذكية

الجزائر - أعلن والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، اليوم الأحد عن تزويد قريبا 44 مفترق طرق على مستوى الجزائر العاصمة بالإشارات الضوئية الذكية وذلك في إطار تنفيذ مشروع نظام ضبط حركة المرور والإنارة العمومية بالعاصمة التي كلفت بها الشركة الجزائرية-الإسبانية "MOBEAL".

وأوضح والي العاصمة على هامش زيارة تفقدية لمشاريع قطاع الأشغال العمومية والطرقات أنه سيتم قريبا تزويد 44 مفترق طرق بالإشارات الضوئية الذكية كحصة ثانية في إطار الشطر الأول من مشروع نظام ضبط حركة المرور والإنارة العمومية بالعاصمة التي كلفت بها الشركة الجزائرية-الإسبانية "حركية و إنارة بالجزائر العاصمة" (MOBEAL) وذلك بعد انتهاء الأشغال كمرحلة أولى نموذجية على مستوى 22 مفترق آخر والذي من المنتظر دخوله حيز الخدمة قريبا لفك الاختناق المروري.

وأكد السيد شرفة أن الطرف الجزائري لم يفسخ العقد المبرم مع الشركة الإسبانية المكلفة بوضع نظام لضبط حركة المرور والإنارة العمومية على مستوى العاصمة، حيث لا يزال العقد ساريا لتنفيذ المشروع الحيوي الذي يشمل الشطر الأول منه تدعيم 200 مفترق طرق بالإشارات الضوئية من أصل 500 مفترق طرق معنية بالعملية، مبرزا أنه سيلتقي غدا الاثنين بممثلي الشركة الإسبانية لدراسة العوائق وبعث وتفعيل المشروع.

وأكد الوالي خلال تفقده مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الدائري الجنوبي (أعالي وادي مازافران بالطريق الوطني رقم 1) بتسالة المرجة باتجاه زرالدة الذي بلغ إنجازه نسبة 65 بالمائة بميزانية 9 مليار دج، أنه سيتم قريبا بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية تفعيل مرسوم تنفيذي لتسوية ملف تعويض الفلاحين الذين تم نزع ملكيتهم في إطار تنفيذ هذا المشروع المهيكل ذو المنفعة العمومية.

وأضاف الوالي أن هذه العملية تهدف إلى بعث وتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع ووضعه حيز الخدمة لفائدة مستعملي الطريق المحوري الذي يربط بين 3 ولايات وهي تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة. ويضم هذا المشروع 6 محولات كبرى و 6 منشآت كبرى.

وأسدى والي العاصمة على مستوى مشروع الجسر العملاق بالطريق الشعاعي لواد أوشايح في محوره الرابط بين براقي والبليدة (الطريق الإجتنابي الثاني) الذي بلغت أشغاله 96 بالمائة، تعليماته لاحترام آجال الإنجاز حيث شدد على ضرورة استلامه نهاية مارس 2020 ،حيث سيسمح هذا المشروع الضخم الذي أسند إنجازه للمؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى (ENGOA) بالربط السريع بين الجزائر الوسطى والطريق السريع شرق/غرب خاصة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل .

من جهة ثانية ذكر الوالي أنه في إطار تنفيذ مخطط استعجالي لتحسين ظروف حركة المرور والسيولة المرورية بالعاصمة وبالإضافة إلى تدعيم شبكة الطرقات والتسريع في وتيرة إنجاز محاور طرقات ومنشآت فنية لفك الاختناق المروري ستشرع مصالح الولاية في مكافحة التجارة غير الشرعية عبر الأرصفة والطرقات التي تعيق وتعطل حركة المرور.