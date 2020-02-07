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خنشلة: توقيف رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش في حالة تلبس بتعاطي الرشوة

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 13:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرات

خنشلة - تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش التابع لأمن ولاية خنشلة من توقيف رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش متلبسا بتعاطي الرشوة وطلب و قبول مزية غير مستحقة لأداء عمل من واجباته حسب ما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأفاد ذات المصدر بأن وقائع القضية تعود إلى تقدم أحد الأشخاص إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش للتبليغ بخصوص طلب رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش منحه مزية غير مستحقة تقدر ب20 ألف دج نظير أداء عمل يدخل في إطار واجباته والمتمثل في المصادقة على وثيقة إتمام أشغال الشطر الأول من مشروع إنجاز سكن ريفي من أجل تسهيل حصول الضحية على الشطر الأول من الإعانة المالية للدولة الموجهة للبناء الريفي.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم على الفور فتح تحقيق في القضية بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش بالوقائع وتصوير الأوراق النقدية حيث تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الضحية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه بالقرب من مكتبه في حالة تلبس بالجرم بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانونية حيث ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 20 ألف دج تسلمه من عند الضحية ليتم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق.

واستنادا لذات المصدر فإنه بعد استكمال إجراءات التحقيق وبموجب ملف جزائي تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش وعملا بإجراءات المثول الفوري أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لذات المحكمة الذي أصدر في حق المشتبه فيه أمرا بالإيداع في الحبس عن جنحة "قبول مزية غير مستحقة أو طلبها لأداء عمل من واجباته".

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خنشلة: توقيف رئيس القسم الفرعي للسكن بأولاد رشاش في حالة تلبس بتعاطي الرشوة
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 13:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 23 مرة   شارك

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