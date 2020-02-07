الاغواط: انطلاق الأيام الطبية لجراحة العيون

الأغواط - انطلقت اليوم الجمعة بالاغواط فعاليات الطبعة 14 للأسبوع التضامني"الايام الطبية لجراحة العيون" من أجل التكفل بإجراء عمليات جراحية مجانية لمرضى العيون من الفئات الاجتماعية الهشة المصابين بداء الماء الأبيض أو الكتاراكت.

ومن المنتظر أن تتم هذه العمليات الجراحية لما مجموعه 274 مريضا ممن أجريت لهم فحوص طبية شهر ديسمبر الماضي وستستخدم في ذلك أحدث تقنية عالمية في جراحة العيون وهي تقنية الفاكو، وتأتي هذه المبادرة في إطار تنسيق بين المؤسسة العمومية الاستشفائية أحميدة بن عجيلة بالاغواط وجمعية "تجمي" الإنسانية لبلدية العطف (ولاية غرداية) بشعار ''عيونكم عيوننا''، حسب ما أكده ل/وأج مدير المستشفى محمد بوشارب.

وأكد رئيس جمعية تجمي الإنسانية السيد محمد بن يوسف ان المبادرة يشارك فيها أطباء أخصائيون جزائريون من مختلف أرجاء الوطن ينتمون إلى الجمعية يرافقهم طاقم شبه طبي متطوع متخصص في العمليات الجراحية إضافة إلى الطاقم الطبي والشبه الطبي المتواجد بمستشفى الاغواط.

وأضاف ذات المتحدث أن هذه الطبعة تهدف إلى مكافحة العمى وترسيخ قيم التضامن وتثمينها وكذا ترقية الصحة العامة وتبادل الخبرات بين مختلف الأطباء إضافة إلى تفعيل قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وتعتبر هذه المبادرة هي الرابعة بولاية الاغواط وآخرها كانت بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عبدالقادر بجرة بأفلو شهر جويلية 2017 حيث تم إجراء أكثر من 700 عملية لمواطني ولاية الأغواط و ما جاورها.

ويذكر أن مستشفى الاغواط كان قد نظم قبل أزيد من شهر الايام الطبية لجراحة وزرع قوقعة الأذن للفئات الهشة، على أن تستمر مثل هذه العمليات والطبعات مع فتح مستشفى 240 سرير قريباـ حسب ما أفاد به مدير الصحة لولاية الاغواط الدكتور عماد الدين معاذ.