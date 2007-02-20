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الجزائر العاصمة: انقطاع في الكهرباء من 10 إلى 16 فبراير ببوزريعة و أولاد فايت

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

الجزائر - أعلنت مديرية توزيع الكهرباء لبولوغين التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز (فرع سونلغاز) يوم الخميس عن عدة انقطاعات في التزويد بالكهرباء مبرمجة من 10 إلى 16 فبراير ببلديتي بوزريعة و أولاد فايت (غرب الجزائر) بسبب أشغال صيانة المحطات الكهربائية.

وجاء في بيان للشركة أن عملية التموين بالكهرباء ستعرف انقطاعا يوم الاثنين 10 فبراير من 9سا إلى 16سا ببوزريعة بأحياء القرية 2 و المقام الجميل و جمعية الأمل و 2 شارع محمد إقبال و الخطوط الجوية الفرنسية و تجزئة باشوليي.

وحسب ذات المصدر فان البلدية ستعرف انقطاعا آخر في الكهرباء يوم الثلاثاء 11 فبراير من 9سا إلى 16سا على مستوى المركز التجاري و حي علي رملي.

وببلدية أولاد فايت سيسجل اضطراب في التزويد بالكهرباء يوم الثلاثاء 11 فبراير من 9سا إلى 16سا على مستوى طريق بوشاوي و قرية واست و بلدية أولاد فايت.

من المقرر أيضا تسجيل انقطاع في الكهرباء يوم الأربعاء 12 فبراير من 9سا إلى 16سا على مستوى تعاونية السعادة و حي كناب الواقعين بنفس البلدية.

ومن المنتظر تسجيل انقطاع آخر في التيار الكهربائي يوم الخميس 13 فبراير على مستوى إقامة الزيتون 72 مسكن و تعاونيتي المرجان و المرسى من 9سا إلى 16سا.

وأضاف البيان أن حي 103 مسكن و شارع مدرسة بوبصيلة و تعاونية الأطباء ستعرف انقطاعا في الكهرباء يوم الأحد 16 فبراير من 9سا إلى 16سا.

و تضع مديرية توزيع الكهرباء لبولوغين الرقم 3303 تحت تصرف زبائنها على مدار 24سا  طوال أيام الأسبوع.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر العاصمة: انقطاع في الكهرباء من 10 إلى 16 فبراير ببوزريعة و أولاد فايت
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 شباط/فبراير 2020 09:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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