ورقلة: تدشين شبكة الغاز الطبيعي لسكان بلدية العالية

ويقع جزء من هذا المشروع الهام على مستوى قرية الطيبين التي استفاد سكانها من إنجاز شبكة للتوزيع بطول 5ر21 كلم و 595 وصلة, وفقا للتوضيحات المقدمة من طرف مديرية الطاقة بالولاية.

وبشأن عاصمة مقر البلدية, فقد وصل طول شبكة التوزيع أكثر من 5ر50 كلم, فيما بلغ عدد الوصلات 1.588 وصلة, مثلما أشار إليه نفس المصدر.

وكان هذا المشروع الذي استفادت منه بلدية العالية والذي قوبل بترحاب واسع من طرف مواطني الجهة قد خصص له في إطار البرنامج الخماسي للتنمية 2010-2014 استثمار مالي قدر ب 687 مليون دج منها 515 مليون دج كمساهمة من الدولة و172 مليون دج كمساهمة من مؤسسة سولغاز, وفق مديرية الطاقة بالولاية.

وإلى جانب شبكة التوزيع البالغ طولها الإجمالي أكثر 72 كلم, فقد تم إنجاز شبكة نقل على مسافة 15 كلم ضمن نفس المشروع الذي كانت أشغاله قد انطلقت في مايو من سنة 2014 وانتهت في ديسمبر 2019, علما أن أشغال الإنجاز كانت قد عرفت توقفات بسبب اعتراضات بعض المواطنين وبفعل التغييرات التي حدثت فيما يتعلق بمسار شبكة النقل, حسب الشروح المقدمة.