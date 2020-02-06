Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المحكمة العليا: إيداع الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار رهن الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

الجزائر- أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, يوم الخميس, أمرا بإيداع والي ولاية مستغانم سابقا, عبد الوحيد طمار, رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالفساد, حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا, تم اليوم الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق الى السيد طمار عبد الوحيد, والي ولاية مستغانم سابقا, المتابع في القضية الأولى بتهم التزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر, التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته, منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, استغلال النفوذ, استغلال الوظيفة, تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية, المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية".

كما يتابع المتهم في القضية الثانية بتهمتي "تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة وإساءة استغلال الوظيفة".

وأضاف البيان أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في القضية الأولى, بينما أصدر أمرا بتركه في حالة افراج في القضية الثانية".

كلـمات مفتـاحيــة :
المحكمة العليا: إيداع الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار رهن الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.06

مخطط عمل الحكومة: سياسة خارجية نشطة وسابقة التأثير وعصرنة في مجال الأمن والدفاع الوطنيين

20.02.06

الرئيس تبون يأمر بالإعداد لعملية إحصاء شامل للسكان

20.02.06

مخطط عمل الحكومة يبرز ضرورة الاستعجال في اعتماد "مراجعة عميقة" لأنماط الحكامة

20.02.06

ورقلة: تدشين شبكة الغاز الطبيعي لسكان بلدية العالية

20.02.06

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية (بيان)

20.02.06

كأس الجزائر/ الدوران السادس عشر وثمن النهائي/: تحديد أوقات المباريات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.04

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية