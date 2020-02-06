المحكمة العليا: إيداع الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار رهن الحبس المؤقت

الجزائر- أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا, يوم الخميس, أمرا بإيداع والي ولاية مستغانم سابقا, عبد الوحيد طمار, رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالفساد, حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا, تم اليوم الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق الى السيد طمار عبد الوحيد, والي ولاية مستغانم سابقا, المتابع في القضية الأولى بتهم التزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر, التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته, منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية, استغلال النفوذ, استغلال الوظيفة, تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية, المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية".

كما يتابع المتهم في القضية الثانية بتهمتي "تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة وإساءة استغلال الوظيفة".

وأضاف البيان أن المستشار المحقق "أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في القضية الأولى, بينما أصدر أمرا بتركه في حالة افراج في القضية الثانية".