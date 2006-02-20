البنايات القديمة بالجزائر العاصمة: تقدم أشغال الترميم بنسبة 50 % بـ"شارع طنجة"

الجزائر - بلغت نسبة أشغال إعادة تهيئة وترميم العمارات القديمة المتواجدة بالحي العتيق أحمد شايب المعروف ب"شارع طنجة" التابع لبلدية الجزائر الوسطى 50 % من الإنجاز, حسبما أفاد به اليوم الخميس مدير الوكالة العقارية لولاية الجزائر.

وأوضح السيد عليم نذير في حديثه لـ (وأج) عن مشروع تأهيل الحظيرة العقارية لمدينة الجزائر, أنه رغم "تباطؤ" وتيرة أشغال إعادة تهيئة و ترميم 49 عمارة قديمة تقع بشارع طنجة العتيق بقلب الجزائر الوسطى, إلا أن ما أنجز إلى اليوم يصل إلى 50 % من مجمل العملية الخاصة التي تدخل ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لولاية الجزائر الذي اهتم بالشوارع الخلفية للعاصمة.

وأرجع المتحدث أسباب هذا التباطؤ إلى "طبيعة الموقع" الذي تشتغل فيه الفرق التقنية, في مقدمتها النشاط التجاري الذي يميز هذا الشارع ناهيك عن حركة الراجلين الذي يتخذون من هذا الشارع معبرا لهم للوصول الى شارع بن مهيدي أو الاحياء المتواجدة بأعالي القصبة.

وتؤثر هذه الحركية, يضيف ذات المسؤول, على ساعات العمل للفرق المكلفة بالترميم, حيث "يضطر" العمال لتوقيف الأشغال الكبرى بحلول منتصف النهار إلى غاية الثانية زوالا ثم العودة للعمل إلى غاية الساعة 18سا.

و رغم تمكن مصالح الولاية من إخلاء بعض العمارات من سكانها لإنجاز التدخلات اللازمة, أكد مدير الوكالة العقارية بصفتها المشرفة على العملية, أنه ثمة عمارات بقيت آهلة بالعائلات ما "أجبر العمال على التدخل بشكل جزئي والتأقلم مع الوضع".

ويعتبر "شارع طنجة" من "أهم" المواقع العمرانية المعنية بعملية الترميم وإعادة التهيئة بولاية الجزائر والتي كلفت بها الوكالة العقارية, وذلك بالنظر الى الطابع التاريخي و السياحي الذي تريد الولاية منحه لهذا الشارع العريق, يقول السيد عليم, لهذا تجري الفرق العاملة "عملية ترميم دقيقة لإصلاح الكثير من العيوب" المسجلة على مستوى هذه البنايات.

اقرأ المزيد: الجزائر العاصمة: الانطلاق في انجاز سوق "الساعات الثلاثة" بباب الوادي في غضون أسبوعين

كما أشار المتحدث إلى أن عملية الترميم تتم "باستشارة دائمة لمصالح المراقبة التقنية للبناء", حيث يتم التدخل على مستوى الجدران المدعمة والأعمدة والأوتاد والأرضيات أيضا, وذلك - يضيف - بإشراف تقني من الـ (سي.تي.سي) حيث أعطيت تعليمات تقضي "تجنب أي مخاطرة في التدخلات المبرمجة".

وقد صنفت الخبرة التقنية للبناء "عمارتين (2) في خانة المهددة بالانهيار" تم إخلاؤها من السكان وغلقها نهائيا, إلا أنها عمارات "غير مبرمجة للتهديم", يقول مدير الوكالة, وإنما هي معنية بالترميم بهدف "الحفاظ على تماسك البنايات التي

تستند على بعضها البعض", وبتعبير آخر فإن أي محاولة للتهديم قد تمس بهيكل البناية المجاورة "حتى وإن كانت سليمة" يقول معقبا.

وتتكفل الوكالة العقارية لمدينة الجزائر بترميم و إعادة تهيئة 1308 بناية قديمة عبر ولاية الجزائر في إطار برنامج عصرنة المدينة والمحافظة على التراث العمراني وتحسين ظروف معيشة المواطنين, أنهت العمل بـ 1060 بناية لحد الآن, يقول السيد عليم, وقد تم تحديد آجال الانتهاء من العملية في "أحسن الظروف" على مرحلتين الأولى مع نهاية شهر مارس و الثانية نهاية شهر جوان المقبل.

من جهة أخرى, أكد ذات المسؤول, أن الوكالة العقارية حققت عديد المشاريع خلال السنة المنصرمة, منها إنجاز 22 مركز بريد عبر 16 بلدية مثل الجزائر الوسطى و الحمامات و عين بنيان و تسالة المرجة و السحاولة وبرج الكيفان وزرالدة و غيرها, علاوة على انجاز وتهيئة 43 مدرسة ابتدائية عبر 12 بلدية (بن مسوس, بوزريعة, الأبيار, المدنية و سيدي امحمد..).