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إيداع كل من رئيسي بلدية سكيكدة الحالي والسابق ومقاول الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 10:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

سكيكدة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة (شرق سكيكدة) مساء يوم الأربعاء بإيداع رئيسي بلدية سكيكدة الحالي (ب.م ) و كذا السابق (ط. ك) بالإضافة إلى مقاول الحبس المؤقت بعد التحقيق معهم في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي .

وأوضح المصدر بأن المتهمين متابعين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات و عقود مخالفة للتشريع و كذا تبديد أموال عمومية و التلاعب بالمال العام و استغلال النفوذ و الإضرار  بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة الحالي متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع.

كما أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بوضع 8 أشخاص آخرين بين مقاولين و مديرين تنفيذيين سابقين و مهندسين تحت التزامات الرقابة القضائية فيما استفادت مديرة الأشغال العمومية الحالية لولاية سكيكدة (س. ف) من الإفراج، وفقا لذات المصدر.

وتخص المشاريع المتابع فيها المتهمون و التي يصل عددها إلى 10 مشاريع تتعلق في مجملها بقطاع الأشغال العمومية و تهيئة واجهة البحر بشاطئ العربي بن مهيدي و حماية مدينة سكيكدة من خطر الفيضانات و تحديدا بأحياء "مرج الذيب" و 700 و 500 سكن و "لاسيا" و "واد الوحش".

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إيداع كل من رئيسي بلدية سكيكدة الحالي والسابق ومقاول الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الخميس, 06 شباط/فبراير 2020 10:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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إيداع كل من رئيسي بلدية سكيكدة الحالي والسابق ومقاول الحبس المؤقت

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