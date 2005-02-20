قسنطينة الأولى وطنيا خلال 2019 في مجال مكافحة تهريب المؤثرات العقلية

قسنطينة - تم حجز ما مجموعه 466.407 قرصا من المؤثرات العقلية خلال سنة 2019 من طرف مصالح الشرطة بقسنطينة ما جعل هذه الولاية تحتل الصدارة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات و تهريبها , حسب ما أفاد به الأربعاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية محافظ الشرطة سامي بوراس.

و قد تمكن عناصر الشرطة لولاية قسنطينة خلال نفس الفترة 466.407 قرصا من المثرات العقلية و حوالي 30 كلغ من الكيف المعالج و 196 كبسولة مخدرات و ذلك في إطار 622 قضية أسفرت عن الإطاحة بعشرات شبكات ترويج المخدرات كانت تنشط على الصعيدين الوطني و الدولي , وفقا لما أوضحه محافظ الشرطة في ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة سنة 2019 لهذا السلك الأمني.

و بعد أن وصف هذه الحصيلة بـ"الإيجابية" أفاد ذات المسؤول الأمني بأن العمليات التي جرت في هذا الخصوص قد مكنت من إحباط عديد محاولات تسويق هذا النوع من المنتجات المحظورة التي "تمس بأمن المواطنين و بقيم المجتمع".

و صرح المتحدث أن العمليات التي قامت بها الشرطة في إطار مجهودات مكافحة توريج المخدرات قد أسفرت عن إيقاف 948 شخصا مثمنا بالمناسبة مشاركة المواطنين في هذه العملية من خلال تقديم المعلومة و التبليغ بالمروجين.

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و تم خلال سنة 2018 حجز ما يقارب 44500 قرصا من المؤثرات العقلية و 106 كلغ من الكيف المعالج و إيقاف 872 فردا متورطا , يضيف نفس المصدر.

من جهته أبرز رئيس أمن الولاية عبد الكريم وابري آثار الوسائل الحديثة التي تم وضعها في متناول الشرطة على غرار كامرات المراقبة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة لاسيما ترويج المخدرات عبر الأحياء السكنية و الطرقات.

و ألح رئيس الأمن الولائي كذلك على أهمية التوعية و العمل الجواري في مكافحة المخدرات التي تمثل قضية الجميع بداية من الأسرة و المدرسة.

من جهة أخرى سجلت مصالح الشرطة خلال 2019 242 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء منها 218 حالة تم معالجها مقابل 338 قضية خلال 2018.

و بشأن حوادث المرور المسجلة خلال 2019 تضمنت الحصيلة السنوية لأمن الولاية 362 حادثامروريا أودى بحياة 22 شخصا و إصابة 491 آخرين بجروح.