Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تندوف: وفرة في إنتاج الحليب المبستر والمدعم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
تندوف: وفرة في إنتاج الحليب المبستر والمدعم

تندوف - يشهد إنتاج الحليب المبستر والمدعم من طرف الدولة بولاية تندوف في المدة الأخيرة وفرة في الكميات المعروضة للبيع بفضل الوحدات الإنتاجية للحليب المحلية التي لقيت دعما من طرف الدولة، حسبما علم اليوم الاربعاء لدى مديرية التجارة بالولاية.

وقد انعكس دعم الدولة للحليب وكذا تزويد مختلف الوحدات الإنتاجية المحلية ببودرة هذه المادة وزيادة حصتها إيجابا على التزام التجار بالسعر المقنن والمحدد ب 25 دج للكيس الواحد وبالتالي وفرة كبيرة منه بعدما كان الحصول عليه أمرا مستعصيا قبل سنوات، كما أوضح مدير التجارة بالولاية إبراهيم معيف.

وبالرغم من التذبذب الذي عرفه توفير مادة بودرة الحليب خلال سنة 2019 بالولاية، إلا أن مجهودات القائمين على هذه الوحدات الإنتاجية مكنت من تحقيق توازن في وفرة هذه المادة عبر مختلف المحلات التجارية، وهو الأمر الذي ترك ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، وفق ذات المصدر.

وقد ساهم إلتزام المتعاملين في مجال إنتاج هذه المادة وسهرهم على توصيلها إلى تجار المواد الغذائية بالولاية في الحفاظ على السعر وعدم المضاربة به، فضلا عن تخصيص فرق للرقابة اليومية للمحلات التجارية والتي تسهر على تطبيق القانون المعمول به في هذا المجال.

كما أن مصالح التجارة أطلقت حملة من أجل عدم فرض اشتراط بيع أكياس الحليب المبستر المدعم ببيع أي مادة أخرى رفقته، محافظة على القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتنظيم سوق بيع هذه المادة الضرورية من جهة أخرى، حسب ذات المسؤول.

ويكثر الطلب على مادة الحليب المبستر والمدعم من طرف الدولة خاصة في فصل الشتاء ما يتطلب إنتاجا إضافيا من قبل الوحدات الإنتاجية وهو الأمر الذي تم الإتفاق حوله مع القائمين عليها والذين التزموا ايضا بتوفير هذه المادة على مستوى بلدية أم العسل (170 كلم شمال مقر الولاية)، وفق ما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
تندوف: وفرة في إنتاج الحليب المبستر والمدعم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 12:59     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.05

الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم

20.02.05

حوادث مرور: وفاة 11 شخصا وجرح 33 آخرين خلال ال24 ساعة الاخيرة

20.02.05

مجلس الوزراء يجتمع غدا الخميس في جلسة إستثنائية لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه

20.02.05

وزارة الأشغال العمومية والنقل تتخذ اجراءات ردعية وفورية للمتسببين في حوادث المرور

20.02.05

تندوف: وفرة في إنتاج الحليب المبستر والمدعم

20.02.05

تأجيل محاكمة كمال شيخي الى 26 فبراير

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.04

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية