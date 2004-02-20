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سطيف: استحداث 9 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة المستثمرين حاملي المشاريع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 13:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
سطيف: استحداث 9 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة المستثمرين حاملي المشاريع

سطيف - تم بولاية سطيف استحداث تسع (9) مناطق نشاطات صناعية مصغرة لفائدة المستثمرين الحاملين لمشاريع استثمارية من شأنها المساهمة في ترقية و تعزيز الاستثمار بالمنطقة و تشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الصغيرة و المتوسطة،حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

و أوضح ذات المصدر بأنه "سيشرع قريبا في أشغال تهيئة هذه المناطق التي خصص لها وعاء عقاري يقدر ب 142 هكتار على مستوى بلديات كل من الرصفة و عين أرنات و بئر العرش و بوقاعة و بني فودة و القلتة الزرقاء و بني وسين و عين ولمان الواقعة شمال و جنوب الولاية".

و ستشمل أشغال تهيئة مناطق النشاطات الجديدة التي خصص لها استثمار عمومي يقدر ب 1،8 مليار دج  حسب ذات المصدر الذي أضاف بأن هذه الأشغال تشمل على وجه الخصوص تسوية الأرضية و إنجاز الطرقات و مختلف الشبكات و الإنارة العمومية.

و يندرج تجسيد هذا المشروع في إطار تلبية الاحتياجات المسجلة على مستوى هذه البلديات حيث سيسمح فور استلامه بتوفير جميع الوسائل اللازمة و الظروف الملائمة للشباب المستثمر من أجل إطلاق مشاريع اقتصادية و تجارية متنوعة تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة كما ذكرته مصالح الولاية.

جدير بالذكر أن ولاية سطيف تحصي 4309 مؤسسات صغيرة و متوسطة تنشط في مجال الصناعة و توفر 18 ألف و 800 منصب شغل كما تتوفر على 3 مناطق صناعية بكل من سطيف ( 420 هكتار) و العلمة ( 247 هكتار) و أولاد صابر ( 700 هكتار).

 

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سطيف: استحداث 9 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة المستثمرين حاملي المشاريع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 13:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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