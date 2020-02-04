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المسيلة: وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان تحت الرقابة القضائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 11:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

المسيلة - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة أمس الاثنين بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان و موظف بذات البلدية مكلف بفتح الأظرفة و تقييم عروض إنجاز المشاريع، تحت الرقابة القضائية بسبب تورطهما في أفعال فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم توجيه عدة تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان (عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي) و الموظف المعني من بينها "سوء استغلال السلطة" و "تبديد أموال عمومية" و "استغلال النفوذ".

واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة للمعنيين المتهمين في قضايا فساد خلال جلسة استماع دامت عدة ساعات حسب ما تم إيضاحه.

كما ذكر ذات المصدر بأنه تم وضع الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لخطوطي سيد الجير تحت الرقابة القضائية بسبب نفس التهم و ذلك بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة حمام الضلعة.

وتتم متابعة ما مجموعه 28 رئيس مجلس شعبي بلدي بولاية المسيلة عبر العدالة في قضايا تتعلق بالفساد حسب ما تم التذكير به أيضا.

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المسيلة: وضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان تحت الرقابة القضائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2020 11:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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