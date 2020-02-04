انقلاب حافلة بسوق أهراس: معظم الجرحى في حالة "جد خطيرة"

وأفاد المصدر أن كل الضحايا البالغ عددهم 30, منهم 8 قتلى, قد تم اجلاءهم نحو المستشفى الجهوي لعاصمة الولاية، وقد سخر لهم "عدد كبير من سيارات الإسعاف للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف" موجها دعوة للمواطنين من أجل التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الضحايا.
و أوضح السيد فريحة بأنه "تم في وقت سابق تحويل الضحايا إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية المشروحة لكن بسبب خطورة إصابات أغلب الضحايا وصغر العيادة ونقص المختصين على وجه الخصوص تقرر تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجهوي".
للتذكير تسبب حادث انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس-عنابة وسقوطها في منحدر وقع صباح اليوم الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش ببلدية المشروحة في حصيلة أولية في هلاك 8 أشخاص وجرح 22 آخرين.