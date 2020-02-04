انقلاب حافلة بسوق أهراس: معظم الجرحى في حالة "جد خطيرة"

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة -

الوادي: تخزين 10 آلاف طن من البطاطس في إطار آلية سيربالاك لمعالجة الفائض في الإنتاج -

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين -

المركز الجهوي لمكافحة السرطان بسيدي بلعباس: إمكانيات وطموحات -

صفقة القرن تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني -

كورونا: عدم تسجيل أية حالة إصابة مثبتة ضمن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية -

﻿الفيلق العلمي الكوري للتايكواندو يشرف على تكوين أكثر من 3500 رياضي جزائري خلال 28 يوما -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مستعدة لتقديم مقترحات يمكن أن تساعد في تعزيز دورها -

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر -

تعيين أعضاء مستقلين على مستوى البنوك العمومية: نحو مقاربة أكثر ايجابية -

أكثر من 32 ألف زائر للقصر الملكي لتلمسان في 2019 -

يجب أن يكون الادماج المالي الشاغل الرئيسي للبنوك -

الرابطة الأولى /الجولة الـ 16: شباب بلوزداد يقسو على أهلي البرج (4-0) ويعزز مركزه في الصدارة -

ترامواي: جميع وحدات شركة سيترام تتحصل على شهادة ايزو 9001-2015 -

نفط : أوبك+ تدرس خفض اضافي في الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميا -

مجلة الجديد اللندنية تخصص ملفا خاصا عن كاتبات القصة في الجزائر -

توزيع أزيد من 150 ألف كيس ورقي على مخابز الجزائر العاصمة -

الرئيس تبون يستقبل رئيس دبلوماسية مالي حاملا رسالة من الرئيس كايتا -