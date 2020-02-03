مركز مكافحة السرطان بتيزي وزو: بعث الأمل بالشفاء في نفوس المرضى

تيزي وزو - بعث مركز مكافحة السرطان بذراع بن خدة (على بعد 10 كم من عاصمة الولاية تيزي وزو) الذي افتتح جزئيا في يناير 2019 الامل بالشفاء في نفوس مرضى السرطان.

و لاشك ان فتح مصلحة العلاج بالأشعة و التي كانت الحلقة المفقودة في التكفل بمرضى السرطان قد خفف من معاناتهم و كذا من مشقة عائلاتهم حيث لم يعد يتعين عليهم التنقل لمسافات طويلة من اجل العلاج لا سيما و انه يمكنهم الحصول على موعد في أقرب الآجال.

و في هذا الصدد, أكد المدير المحلي للصحة و السكان, الاستاذ عباس زيري انه "قبل فتح مصلحة العلاج بالأشعة بهذا المركز كان المرضى يتنقلون إلى مركز بيار و ماري كوري بالجزائر العاصمة الذي كان يبرمج لهم مواعيد متباعدة كما يتوجهون الى البليدة و سطيف اما المرتاحين ماديا فيعالجون في القطاع الخاص".

و تجسد قرار المدير المحلي للصحة و السكان بإدخال مصلحة العلاج بالاشعة حيز الخدمة و كذا وحدة للعلاج الاشعاعي الموضعي و قسم طب الأورام للكبار و الاطفال و مخبر.

و قبل افتتاح مصلحة العلاج بالأشعة كانت المواعيد الطبية تمتد لأشهر بينما يصنف التكفل بالمرض في اطار الاستعجالات. و بهذا تم القضاء على مشكل مدة الانتظار للحصول على العلاج".

و بغية تكفل أمثل بالمرضى تم توظيف 6 اخصائيين في العلاج بالأشعة و 9 فيزيائيين و اكثر من 20 مختصا في التصوير الطبي اضافة إلى 150 طبيبا مختصا يعملون بذات لمستشفى.

و يخضع العمل في الوحدة لنظام التناوب (ثلاث فرق) تسهر على الاعتناء بالمرضى من السابعة صباحا لغاية منتصف الليل حيث يسمح هذا التنظيم برفع عدد المرضى المتكفل بهم لبلوغ طاقة الاستيعاب القصوى للمركز الذي تدعم بثلاث مسرعات عالية الجودة و جهاز سكانير للمحاكات.

و أضاف البروفيسور زيري ان مصلحة العلاج بالأشعة تعمل بطاقتها الكاملة و هي 150 مريضا يوميا, مشيرا إلى ان "المرضى الذين يستفيدون من علاج بالأشعة لأقل من شهر أو مرضى السرطان المحتاجين لعلاج من اجل وقف تطور الورم فيعالجون في اليوم نفسه".

و بعد اقل من سنة على دخوله حيز الخدمة استقبلت مصلحة العلاج بالأشعة حوالي 1200 مريض من بينهم 800 استفادوا من حصص علاج.

اما فيما يخص المصالح الطبية الاخرى بالمركز تم في يوليو 2019 افتتاح مستشفى النهار الذي اطلق منذ سبتمبر من ذات السنة الفحوصات في طب الأورام و العلاج الكيماوي حيث تم تسخير 06 اخصائيين لذلك الغرض.

و اعلن ذات المتحدث ان مصلحة الاستشفاء للعلاج بالأشعة و طب الاورام ستكون جاهزة و ان مستشفى النهار بدأ تدريجيا في استقبال المرضى.

وتم التصريح لمركز مكافحة السرطان لتيزي وزو بالتزود بالجزيئات من الصيدلية المركزية للمستشفيات.

للتذكير فإن 11 مصلحة و 34 وحدة استشفائية جامعية ستكون جاهزة للخدمة في المركز في غضون 3 أشهر.