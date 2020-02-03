تيزي وزو: استئناف انتاج الحليب بملبنة طاسيلي لذراع بن خدة

تيزي وزو - استأنف ظهر يوم الاثنين إنتاج الحليب الطازج في أكياس بملبنة "طاسيلي" لذراع بن خدة, الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات غرب تيزي وزو, بعد توقف مؤقت في 25 يناير الفارط, حسبما علم من رئيس هذه المؤسسة.

وذكر مدير التجارة, قادة أدجابي, أنه بعد اكتشاف بكتيريا القولون في الحليب التي تنتجها هذه الوحدة على عينات مأخوذة من طرف مصالح مراقبة الجودة التابعة لمصالحه, تم اتخاذ قرار بوقف الإنتاج مؤقتًا وأخطر مسؤولو هذه الملبنة كما طلب منهم اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال للمعايير المعمول بها في مجال إنتاج الحليب الطازج المبستر.

وأطلقت إدارة الملبنة عملية تطهير لوحدة الإنتاج ما سمح بتصحيح هذا الخطأ المتعلق بنقص النظافة. وكشفت عينات جديدة أرسلت إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة (الجزائر العاصمة) أنه تم تصحيح مشكل تلوث الحليب بواسطة القولونيات, استنادا لما ذكره نفس المسؤول.

"لقد تلقينا هذا الصباح نتائج تحليلات العينات الجديدة والتي تشير إلى أنها خالية من جميع أشكال التلوث وأن المنتج صحي ويتماشى مع معايير الجودة المعمول بها في إنتاج الحليب", أضاف ذات المسؤول الذي أشار إلى أنه تم "إخطار ملبنة طاسيلي بتعليمة لاستئناف إنتاج وتوزيع الحليب بهذه الوحدة للتجار, ظهر هذا اليوم".

وخلال فترة غلق هذه الملبنة, الممون الرئيسي للحليب لسكان الولاية من خلال ضمانها انتاج 300.000 لتر/يوم, تم توجيه الموزعين إلى ملبنات الولايات المجاورة ببجاية و بومرداس و البويرة لضمان توفير هذه المادة المستخدمة على نطاق واسع وتجنب أي اضطراب في السوق المحلية.