البليدة: برمجة سلسلة من المناورات التطبيقية الجماهرية (حماية مدنية)

البليدة- باشرت مديرية الحماية المدنية بولاية البليدة يوم الإثنين في تجسيد سلسلة المناورات التطبيقية الجماهرية الرامية للتعريف بمختلف العوائق التي يصادفها أعوان الحماية أثناء تدخلاتهم أبرزها المواطن, حسبما كشف عنه اليوم المكلف بالإعلام على مستوى هذا الجهاز.

وستتطرق هذه المناورات التطبيقية الجماهيرية التي ستنظم عبر كافة بلديات الولاية - حسبما أوضحه ل/وأج الملازم الأول عادل زغيمي - إلى مختلف الحوادث المحتمل وقوعها سواء حوادث المرور أو حوادث الانفجارات وكذا الحرائق أو تلك المحتمل وقوعها على مستوى المناطق الصناعية.

وترمي هذه المبادرة الجوارية التوعوية فضلا عن قياس مدى جاهزية عناصر الحماية المدنية - يضيف ذات المتحدث - إلى إطلاع الجمهور العريض بالعراقيل التي يصادفها الأعوان أثناء تدخلاتهم والتي تصعب من مهامهم.

ومن أحد أبرز هذه الأسباب يقول السيد الزغيمي المواطن نفسه الذي يتسبب في عرقلة مهام أعوان الحماية بدافع الفضول خاصة عند وقوع حوادث المرور ما يسفر عن تشكل طوابير من السيارات الأمر الذي يصعب من عملية إجلاء الضحايا.

كما تهدف هذه المناورات التي سيتم بثها عبر صفحة الفايسبوك الخاصة بالمديرية أيضا إلى توعية المواطنين بالحوادث المحتمل وقوعها خاصة على مستوى الأماكن المستقبلة للجمهور وكذا تعريفهم بمختلف التصرفات الواجب الاقتياد بها لتجنب التعرض للخطر.

وفي هذا السياق تم اليوم تنظيم تمرين محاكاة لحادث مروري وقع ما بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ومركبة سياحية وهذا على مستوى الطريق السريع شرق-غرب في شطره الرابط بين بلديتي العفرون و وادي جر (غربا).

والمنتظر أن تتخلل هذه المناورات التطبيقية المتواصلة إلى غاية شهر أبريل المقبل محاكاة لحوادث انفجارات على مستوى المؤسسات المستقبلة للجمهور وأخرى تتعلق بتسرب مواد أولية إشعاعية وكذا خطيرة عند نقلها وهي العملية التي تستمر على مدى ساعات للحد من مخاطرها على الصحة العمومية والبيئة وفقا لذات المصدر.