البليدة: افتتاح الأيام الإعلامية حول الفوج الأول للنقل وحركة المرور للناحية العسكرية الاولى

البليدة - افتتحت اليوم الاثنين بمركز الإعلام الإقليمي الشهيد "محمد مادي" للناحية العسكرية الأولى بالبليدة، فعاليات الأيام الإعلامية حول الفوج الأول للنقل و حركة المرور بذات الناحية لتعريف الجمهور بهذه الهيئة العسكرية.

وقد افتتحت التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية 5 فبراير الجاري، تحت إشراف كل من العقيد زين الدين يوسف، قائد الفوج الأول للنقل و حركة المرور و المدير الجهوي للإيصال و الإعلام و التوجيه للناحية العسكرية الأولى، العقيد بن سلايم علي.

وقال العقيد زين الدين يوسف في كلمة ألقاها بالمناسبة أن الهدف من تنظيم هذه الأيام الإعلامية هو "تثمين و توطيد العلاقة بين القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي و المواطنين و ترقية الرابطة الأزلية جيش-أمة".

واعتبر المتحدث هذه التظاهرة "فرصة للمواطنين و خاصة فئة الشباب للاطلاع عن كثب على مهام و نشاطات الفوج الأول للنقل و حركة المرور و معرفة الدور الحيوي الذي يلعبه هذا السلاح في الجيش الوطني الشعبي".

كما تسمح هذه الأيام الإعلامية، وفق العقيد، "بالاطلاع على ما وصل إليه الجيش الوطني الشعبي في إطار السياسة المنتهجة من طرف القيادة العليا في تحديث و عصرنة العتاد و وسائل التدريب، ودوره في السلامة و الوقاية المرورية في الوسط العسكري على مستوى الناحية العسكرية الأولى".

ويعود الإنشاء الرسمي لسلاح النقل العسكري بصفة رسمية في الجيش الوطني الشعبي إلى سنة 1963 حيث تمركز في ضواحي بني مسوس بالجزائر العاصمة على شكل مركز التدريب للنقل، وذلك بعد الدور الأساسي الذي لعبه خلال حرب التحرير في شكل فصائل للنقل بتونس و ليبيا و المغرب لإيصال و نقل المساعدات من أسلحة و ذخيرة و غيرها من العتاد القادم من بعض الدول المساندة للقضية الجزائرية آنذاك.

وفي سنة 1964 استحدثت أول وحدة و هي كتيبة النقل بالناحية العسكرية الثالثة، بعد سنة من التكوين و التدريب، كما شاركت بعض وحدات سلاح النقل في عدة تحركات هامة منها تلك التي جرت إبان الحرب العربية - الإسرائيلية سنة 1967 ثم 1973.

وشهد هذا السلاح على مر السنين تحولات و تطورات كبرى لتحسين نوعية العتاد المستعمل و عتاد التدريب، ليصبح في سنة 1993 الفوج الأول للنقل و حركة المرور و الذي يعد من اكبر التشكيلات التابعة لسلاح النقل الذي يدخل في تشكيل القوات البرية.

ويتكون هذا السلاح من عدة سريات أهمها سرية القيادة والمصالح و سرية مراقبة المرور و النقل التكتيكي و تكوين السواق و غيرها ، و تتمثل مهامه الأساسية في تدعيم قدرة التحرك و الإسناد اللوجيستيكي للقوات و تنفيذ النقل حسب الطلب والقيام بالمهام الاستطلاعية.