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سكيكدة: هلاك امرأة دهسا بشاحنة بالحروش

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 13:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

سكيكدة - هلكت اليوم الاثنين امرأة تبلغ من العمر 40 سنة بعد دهسها من قبل شاحنة ببلدية الحروش (35 كلم جنوب سكيكدة)، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع عند محاولة المرأة اجتياز الطريق فور نزولها من الحافلة وقد تم نقلها إلى مستشفى الحروش حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بنزيف حاد على مستوى الأنف.

من جهتها فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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سكيكدة: هلاك امرأة دهسا بشاحنة بالحروش
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 شباط/فبراير 2020 13:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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