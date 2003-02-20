إيليزي: حجز أكثر من 10 قناطير من المخدرات في 2019

إيليزي - تم حجز 8ر10 قناطير من المخدرات (كيف معالج) و11.645 قرص مهلوس في 2019 من قبل مصالح الدرك الوطني بولاية إيليزي، حسب حصيلة نشاط للسنة الفارطة أعلنت عنها يوم الاثنين ذات الجهة الأمنية.

ونفذت عمليات الحجز في إطار مكافحة الجريمة المنظمة حيث عالجت مصالح الدرك الوطني في هذا الصدد 38 قضية أوقف على إثرها 65 شخصا، من بينهم 21 شخصا متورطا في 14 قضية متعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، والقبض على 43 شخصا متورطا في 23 قضية تهريب، حيث تم حجز 65 كلغ من المواد الغذائية و1.176 قارورة كحول و 2.967 علبة سجائر، حسب ما أوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، المقدم نصر الدين العايب، خلال عـرض لحصيلة نشـاط وحـدات المجموعـة للسنة الماضية.

ومن جهة أخرى، سجلت ذات المصالح ارتفاعا في حوادث المرور خلال السنة المنقضية بإجمالي 88 حادثا، خلف 35 حالة وفاة و135 جريحا، بزيادة قدرت بـنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2018 .

ويرجع هذا الارتفاع في تلك الحوادث إلى تدهور حالة بعض الطرقات خاصة منها المقطع الرابط بين إن أمناس وبرج عمر إدريس، وكذا الأشغال الجارية في مقاطع متفرقة من الطريق الوطني رقم (3)، بالإضافة إلى كثافة حركة المرور خلال السنة الماضية مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق ذات المصدر.

ومن جانب آخر، عالجت ذات المصالح الأمنية في ذات الفترة 1.634 قضية تورط فيها 2.587 شخصا، حيث سجل تراجع في القضايا المعالجة مقارنة بسنة 2018، ويعود ذلك للتواجد الدائم لوحدات الدرك الوطني في الميدان من أجل مكافحة كافة أشكال الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، حسب ذات المسؤول.

كما سجلت ذات المصالح انخفاضا في قضايا جرائم قانون المرور (جنح ومخالفات وغرامات جزافية) بنسبة 11.34 بالمائة (211 مخالفة و521 جنحة و 272 غرامة جزافية).

وتم تسجيل عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بإيليزي ثلاث قضايا لسرقة السيارات، تم استرجاعها مع توقيف شخص وتقديمه أمام الجهات القضائية، وفق المصدر ذاته .