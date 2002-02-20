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سوق أهراس: إحصاء 2049 طير مهاجر من 25 صنف عبر 11 منطقة رطبة نهاية يناير

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 19:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

سوق أهراس - تم خلال النصف الثاني من شهر يناير المنصرم إحصاء 2049 طيرا مهاجرا من 25 صنفا وذلك عبر 11 منطقة رطبة تحصيها ولاية سوق أهراس الحدودية , حسبما كشف عنه اليوم الأحد رئيس مكتب الصيد والنشاطات الصيدية بمحافظة الغابات السيد السبتي عمار.

وفي تصريح لوأج على هامش عملية تشجير حواف سد ولجة ملاق بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف ل2 فبراير من كل سنة أوضح ذات المسؤول أنه "من مجموع ال 25 صنفا المسجلين بهذه المناطق الرطبة تعد 8 منها محمية على غرار البطة الحديدية والبلشون واللقلق الأبيض علاوة على صنف واحد في طريق الانقراض يتمثل في البط أبيض الوجه وهو مدرج ضمن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة". 

ودعا المتحدث إلى الحفاظ على المناطق الرطبة من خلال عدم رمي النفايات والأوساخ بها والابتعاد عن الضخ المفرط للمياه انطلاقا من المسطحات المائية و معالجة الأحواض المطلة على السدود والتشجير وتصحيح المجاري المائية.

كما تمت بذات المناسبة غراسة 10 آلاف شجيرة من مختلف الأنواع على حواف سد ولجة ملاق بمشاركة واسعة لـ500 تلميذ من الأطوار التعليمية الثلاثة وعديد الجمعيات الناشطة في مجال البيئة وجمعيات المجتمع المدني وتنسيقيات الأحياء وذلك تحت شعار "المناطق الرطبة والتنوع البيولوجي".

تجدر الإشارة إلى أن ولاية سوق أهراس تضم 11 منطقة رطبة منها 3 طبيعية بكل من ماجن بوحصان وماجن الدجاج والمكمن ببلدية سيدي فرج و8 اصطناعية تتمثل في سد عين الدالية (لحنانشة) وسد واد الشارف (الزوابي) وسد تيفاش والحاجز المائي تيفاش (تيفاش) وسد ولجة ملاق ببلدية الدريعة وسد البطوم ببلدية تاورة والحواجز المائية لمزرعة بومعراف السبتي ببلدية تاورة والحاجز المائي حمام الشب ببلدية مداوروش بالإضافة إلى الوديان والحواجز المائية الصغيرة الأخرى.

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سوق أهراس: إحصاء 2049 طير مهاجر من 25 صنف عبر 11 منطقة رطبة نهاية يناير
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 19:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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