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بشار: أبواب مفتوحة حول سلاح الحرس الجمهوري

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
بشار: أبواب مفتوحة حول سلاح الحرس الجمهوري

بشار- شكلت مهام وشروط الإلتحاق بسلاح الحرس الجمهوري محور تظاهرة "أبواب مفتوحة" التي تنظم يوم الأحد بمركز الإعلام الإقليمي بالناحية العسكرية الثالثة (ن-ع-3 ببشار) .

وتهدف هذه التظاهرة الإعلامية التي أعطى إشارة افتتاحها المدير الجهوي للإتصال والإعلام والتوجيه بالناحية العسكرية الثالثة العقيد رمضان عمر بحضور السلطات الولائية إلى تمكين المواطنين من التعرف على مختلف وحدات الحرس الجمهوري، والإطلاع أيضا على شتى مهامه وتخصصاته .

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كما ترمي أيضا إلى إبراز الصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي من خلال التعريف بالمنجزات المحققة في إطار تطوير وعصرنة هذا السلاح وتعزيز الرابطة جيش –أمة،مثلما أوضح بيان صحفي للحرس الجمهوري.

وتم من خلال عديد الأجنحة التعريف بشتى تخصصات الحرس الجمهوري على غرار الموسيقى العسكرية والخيالة وحماية المنشآت الحيوية للدولة ، فضلا عن معارض لوثائق وصور حول المراحل التاريخية المختلفة لهذا السلاح.

كما قدمت في إطار ذات الحدث الإعلامي لفائدة الجمهور الزائر عروض لأفلام وثائقية التي تبرز مهام وأنشطة الحرس الجمهوري.

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:01
كلـمات مفتـاحيــة :
بشار: أبواب مفتوحة حول سلاح الحرس الجمهوري
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 17:01     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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