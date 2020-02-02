Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جنايات ورقلة: أحكام بين الإعدام والبراءة في قضية القتل العمد

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرات

ورقلة- سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة في جلستها المنعقدة يوم الأحد عقوبة الإعدام ضد المسمى (ل – ر 29 سنة) بعد إدانته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار إضرارا بالضحية ( ط-ب).

كما نطقت ذات الهيئة القضائية في إطار نفس القضية ببراءة ثلاثة أشخاص آخرين وهم كل من ( هـ - ر 31سنة) و ( ق- ش 24 سنة ) و(ع-ح- ر26 سنة) لعدم ثبوت ما كان منسوبا إليهم من عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

و تعود وقائع هذه القضية الجنائية – حسب مجريات جلسة المحاكمة – إلى شهر سبتمبر 2018 حينما التقى ليلا كل من المدعو (ل- ر) و الضحية (ط - ب ) بمدينة الحجيرة, حيث حدثت ملاسنات كلامية حادة بينهما مما جعل الجاني يتوجه مسرعا إلى منزله العائلي ويعود حاملا معه سكينا, ليقوم مباشرة بتوجيه أربع طعنات إلى خصمه ثلاث منها كانت على مستوى الرقبة فيما طعنه في المرة الرابعة في الظهر.

وتم إجلاء الضحية إلى مصحة بمدينة الحجيرة إلا أنه سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بشدة الطعنات التي تلقاها من الجاني.

و كان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن المدعو ( ل - ر) كان مصرا على إزهاق روح الضحية بدليل أنه قام بإحضار السكين و طعن المجني عليه, ملتمسا إنزال عقوبة الإعدام بحق المتورط الرئيسي في هذه القضية.

كما التمس في مرافعته أيضا إدانة كل واحد من الأشخاص الثلاثة المتبقين وهم ( هـ- ر) و ( ق- ش ) و(ع-ح- ر) بأربع سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج لكل واحد منهم.

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:52
كلـمات مفتـاحيــة :
جنايات ورقلة: أحكام بين الإعدام والبراءة في قضية القتل العمد
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.02

فيروس كورونا : رئيس الجمهورية يأمر بنقل الرعايا الموريتانيين من ووهان الصينية على متن…

20.02.02

الرئيس قيس سعيد يدعو الى استشراف "أدوات جديدة" للعمل المشترك بين الجزائر وتونس

20.02.02

الرئيس تبون: تطابق "تام ومطلق" في وجهات النظر بين الجزائر وتونس على كل المستويات

20.02.02

جنايات ورقلة: أحكام بين الإعدام والبراءة في قضية القتل العمد

20.02.02

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية

20.02.02

الاتحادية الجزائرية للتنس: تعيين محمد دحماني في منصب رئيس بالنيابة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.30

عماري: نحو تدابير جديدة لترقية الفلاحة الصحراوية

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  

20.01.30

حظيرة "موستالاند" لمستغانم: فتح فضاء بالأقفاص الزجاجية للأسود الإفريقية والنمور البنغالية

20.01.31

رزيق يجتمع بمنتجي شعبة السيراميك