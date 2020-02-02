جنايات ورقلة: أحكام بين الإعدام والبراءة في قضية القتل العمد

ورقلة- سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة في جلستها المنعقدة يوم الأحد عقوبة الإعدام ضد المسمى (ل – ر 29 سنة) بعد إدانته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار إضرارا بالضحية ( ط-ب).

كما نطقت ذات الهيئة القضائية في إطار نفس القضية ببراءة ثلاثة أشخاص آخرين وهم كل من ( هـ - ر 31سنة) و ( ق- ش 24 سنة ) و(ع-ح- ر26 سنة) لعدم ثبوت ما كان منسوبا إليهم من عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

و تعود وقائع هذه القضية الجنائية – حسب مجريات جلسة المحاكمة – إلى شهر سبتمبر 2018 حينما التقى ليلا كل من المدعو (ل- ر) و الضحية (ط - ب ) بمدينة الحجيرة, حيث حدثت ملاسنات كلامية حادة بينهما مما جعل الجاني يتوجه مسرعا إلى منزله العائلي ويعود حاملا معه سكينا, ليقوم مباشرة بتوجيه أربع طعنات إلى خصمه ثلاث منها كانت على مستوى الرقبة فيما طعنه في المرة الرابعة في الظهر.

وتم إجلاء الضحية إلى مصحة بمدينة الحجيرة إلا أنه سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بشدة الطعنات التي تلقاها من الجاني.

و كان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن المدعو ( ل - ر) كان مصرا على إزهاق روح الضحية بدليل أنه قام بإحضار السكين و طعن المجني عليه, ملتمسا إنزال عقوبة الإعدام بحق المتورط الرئيسي في هذه القضية.

كما التمس في مرافعته أيضا إدانة كل واحد من الأشخاص الثلاثة المتبقين وهم ( هـ- ر) و ( ق- ش ) و(ع-ح- ر) بأربع سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج لكل واحد منهم.