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تبسة: إحصاء 16 صنفا من الطيور المهاجرة عبر مختلف المناطق الرطبة

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 15:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

تبسة - أحصت محافظة الغابات لولاية تبسة 16 صنفا من الطيور المهاجرة خلال الإحصاء الشتوي السنوي الخاص بمراقبة تنقل ونمو الطيور المهاجرة عبر مختلف المناطق الرطبة التي تحصيها الولاية، حسب ما أفاد به يوم الأحد رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بذات المحافظة الولائية، منير صميدة.

و في تصريح لوأج على هامش الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف ل 2 فبراير من كل سنة و التي احتضنها الحاجز المائي "سم البريكة" ببلدية الكويف أوضح ذات المسؤول بأنه "تم تسجيل ارتفاع في عدد الأصناف مقارنة بسنة 2018 حيث تم احصاء 10 أنواع".

وأضاف ذات المتحدث بأنه "من بين هذه الأصناف تم إحصاء أعداد هامة من البط أبو ملعقة و البط ذو العنق الأخضر إضافة إلى البط ذو الرأس الأبيض وبط الكوشر واللذان يعدان من الأصناف النادرة إضافة إلى أزيد من 500 فرد من طائر الغرة".

كما تم أيضا -حسب السيد صميدة- إحصاء أعداد متباينة من غراب الماء والطائر الغطاس الصغير والحذف الشتوي مفيدا بأنه تم إحصاء 765 طائرا عبر 6 مناطق رطبة تحصيها الولاية.

وأردف ذات المتحدث بأن عملية الإحصاء الشتوي للطيور المهاجرة التي تقوم بها محافظة الغابات سنويا تندرج في إطار عملية المراقبة الدورية لتنقل ونمو مثل هذه الطيور التي تمثل أحد المؤشرات الهامة لتحديد الوضعية الصحية لبيئة كل منطقة مشيرا إلى أنه يتم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية والتقنية لضمان السير الحسن للعملية.

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وقد تم بالمناسبة أيضا تنظيم خرجة ميدانية لتلاميذ المدارس الابتدائية على مستوى هذا الحاجز المائي لمشاهدة مختلف أصناف الطيور المهاجرة عبر جهاز المنظار إضافة إلى المشاركة في عملية تشجير.

جدير بالذكر أن المناطق الرطبة  التي تحصيها ولاية تبسة تتمثل في سدي وادي ملاق بالونزة والصفصاف ببلدية صفصاف الوسرى إضافة إلى 4 حواجز مائية ببلديات الكويف وبكارية وعين الزرقاء.

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 16:53
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تبسة: إحصاء 16 صنفا من الطيور المهاجرة عبر مختلف المناطق الرطبة
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 15:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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