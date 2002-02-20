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تكوين مهني: فتح قرابة 13.000 منصب بيداغوجي تحسبا لدورة فيفري بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 14:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
تكوين مهني: فتح قرابة 13.000 منصب بيداغوجي تحسبا لدورة فيفري بالجزائر العاصمة

الجزائر- خصصت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر قرابة 13 ألف منصب بيداغوجي جديد تحسبا لدورة فيفري 2020 على مستوى مراكز ومعاهد التكوين المهني بالعاصمة, حسبما أكده يوم الأحد المدير الولائي للقطاع.

وأوضح أحمد زقنون في تصريح لوأج أن عدد المناصب البيداغوجية التي تم فتحها أمام الراغبين في الالتحاق بقطاع التكوين المهني والتمهين خلال الدورة الثانية المقررة في 23 فبراير الجاري بلغ 12.791 منصب بيداغوجي وكذا فتح تخصصات جديدة كفيلة بمنح أياد مؤهلة للمحيط الاقتصادي  و البيئي في إطار تنويع العروض الخاصة بالتكوين .

ويشمل هذا التعداد على 3334 متربص في التكوين الحضوري و 5437 في التكوين عن طريق التمهين و 760 متربص عن طريق المعابر إضافة إلى 235 منصب تكويني في إطار الدروس المسائية و 1985 منصب لفائدة المرأة الماكثة في البيت و85 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا على مناصب تكوينية لنزلاء المؤسسات العقابية.

وقد انطلقت تسجيلات دخول التكوين المهني لدورة فيفري 2020  في 05 يناير المنصرم وتستمر إلى غاية 15 فيفري الجاري ثم سيتم تخصيص أيام للانتقاء والتوجيه خلال 18,17 16,17 و18 فيفري لتتوج العملية بالإعلان عن النتائج يوم 20 فبراير فيما سيكون الدخول الرسمي في 23 فبراير الجاري.

و أكد ذات المسؤول أن خريطة التكوين المهني اعتمدت على التكوين المتخصص الذي يستجيب لاحتياجات سوق العمل والمحيط الاقتصادي الوطني الذي يعرف حركية في شتى المجالات كون هذا النمط من التكوين له حظوظ كبيرة في الحصول على مناصب شغل مشيرا الى أن 70 بالمائة من المدمجين في عالم الشغل من خريجي القطاع المهني.

وقال المسؤول أنه تم إمضاء اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الاقتصادية والشركاء في مختلف القطاعات بغية تطوير وتحديث العملية التكوينية التي تعتمد على "نمط التكوين عن طريق التمهين" الذي يركز أساسا على المهنيين في الميدان, أي التكوين التطبيقي في الوسط المهني مبرزا أن ما يقارب 70 بالمئة من التربصات تتم عن طريق التمهين وقد أعطت نتائج  "جد إيجابية ".

و أكد المصدر أنه يتم تكييف تخصصات التكوين المهني مع قطاع التشغيل و توسيع المدونة المعتمدة لسد احتياجات مختلف الورشات و المتمثلة في قطاعات الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الفلاحة و الفندقة و السياحة والبيئة والميكانيك الصناعية والكهرباء .

ويتراوح عدد المتربصين في قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية الجزائر وفق ما ذكره المتحدث ما بين 000 .40 و 54.000 متربص موزعين على 12 معهدا و 50 مركزا تكوينيا فضلا على  ملحقات إضافية مبرزا أنه سيتم تطوير بعض التخصصات المهنية الدقيقة المتصلة بالتكنولوجيات الحديثة الإلكتروني و الطاقات المتجددة, وفق ذات المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 18:30
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تكوين مهني: فتح قرابة 13.000 منصب بيداغوجي تحسبا لدورة فيفري بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 14:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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