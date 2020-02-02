مساعي لتصنيف منطقتي أم الغلاز و ضاية "مرسلي" ضمن اتفاقية "رامسار

وهران - يجري حاليا إعداد ملف لتصنيف المنطقتين الرطبتين "أم الغلاز" و "ضاية مرسلي" بوهران ضمن الاتفاقية الدولية "رامسار" حسبما علم الأحد من مديرية البيئة على هامش إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة.

وفي هذا الإطار ذكرت مديرة البيئية لوأج على هامش هذه التظاهرة المنظمة بضاية "أم الغلاز" ببلدية وادي تليلات " أن اللجنة الولاية للبيئة لولاية وهران بصدد التحضير لملف تصنيف المنطقتين "أم الغلاز" و"ضاية مرسلي" ببلدية السانية ضمن الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة "رامسار".

و يأتي مشروع تنصيف المنطقتين الذي يتم بالتنسيق مع محافظة الغابات لوهران بعد توفر خمسة معايير منها وجود بعض أصناف الطيور لمدة ثلاث سنوات مماثلة و القضاء على أسباب التلوث التي تمت بفضل مجهودات السلطات المحلية لاسيما مع تسجيل عملية لانجاز محطة تصفية المياه المستعملة على مستوى بلدية وادي تليلات للقضاء على تدفق مياه الصرف الصحي, كما أضافت دحو سميرة.

وبعد الانتهاء من تحضير الملف الذي يوجد في مرحلة متقدمة, سيتم إرساله إلى اللجنة الوزارية التي ستتكفل بتسجيل مشروع التصنيف ضمن الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة "رامسار" وفق السيدة دحو التي أبرزت أن تصنيف المحيطين المائيين "أم الغلاز" و"مرسلي" اللذين يعتبر ان مناطق سياحية سيكون "مكسبا لولاية وهران".

و بخصوص ضاية "أم الغلاز" التي شهدت السنة الماضية نفوق أسماك, فإنها شهدت عودة أصناف من الطيور المهاجرة التي تقتات من الأسماك و عدم وجود رائحة كريهة مما يدل على انه مؤشر جيد من الجانب الايكولوجي لهذه المسطحة التي تتربع على 300 هكتار, حسبما ذكره رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمحافظة الغابات لوهران.

وفيما يتعلق ببحيرة تلامين الواقعة ببلدية بن فريحة, فقد سجل نقص كبير في الطيور المهاجرة باختلاف أصنافها حيث أحصي, على سبيل المثال, زهاء 9 ألاف طير من النحام الوردي في 2020 مقابل 35 ألف طيرا خلال السنة الماضية وهذا راجع إلى أسباب التلوث بسبب تدفق مياه الصرف وتفريغ فيها زيوت السيارات كما أضاف شامي محمد.

ولحماية هذه المناطق الرطبة التي تزخر بها وهران تعمل عدة جمعيات منها جمعية "شفيع الله" لتربية الطيور و الحيوان لوهران على تحسيس المواطنين و الصناعيين بأهمية المحافظة على هذه الثروات الطبيعية, حسبما ذكره رئيس هذه الجمعية.

كما تم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمناطق الرطبة المنظم تحت شعار "المناطق الرطبة و التنوع البيولوجي" تم تنظيم بضاية "أم الغلاز" معرض حول الطيور المهاجرة و تقديم شروحات لفائدة 500 طفل من المؤسسات التربوية لوهران و المدارس القرآنية حول الأهمية الايكولوجية للمسطحات المائية و غرس 200 شجرة على محيط البحيرة المذكورة.