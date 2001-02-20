توقيف مشتبه فيه اعتدى على زميله المحاسب وسلب منه (500) مليون سنتيم

الجزائر- تمكنت فرقة البحث و التدخل لمصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مشتبه فيه اعتدى على محاسب كان يعمل معه بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب و سلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم, حسبما أفادت به ذات المصالح في بيان لها يوم السبت.

وأوضح البيان أن المشتبه فيه الذي أوقفته مصالح أمن ولاية الجزائر, كان يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب, قام رفقة شريكين له مسبوقين قضائيا بالاعتداء على محاسب الشركة واستولوا على حقيبته بها مبلغ قدره (500) مليون سنتيم.

و توصلت فرقة البحث و التدخل بعد التحريات الميدانية التي قامت بها من تحديد رقم تسجيل المركبة التي استعملها المشتبه فيهم في عملية الاعتداء, حيث تبين بأنها مركبة خاصة بوكالة لكراء السيارات, كانت يوم الوقائع لدى المشتبه فيه الرئيسي والتي استعملها في الاعتداء على زميله الذي كان يشغل منصب محاسب في نفس الشركة.

واستطاعت, يضيف البيان, فرقة البحث من توقيف المشتبه فيه على مستوى مدينة زرالدة (غرب الجزائر العاصمة), وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه "اعترف" بقيامه بعملية السرقة رفقة شريكين تم تحديد هويتهما وهما مسبوقين قضائيا و لاتزال الأبحاث جارية لتوقيفهما كما تم بالمناسبة استرجاع مبلغ قدره 121 مليون سنتيم و هاتف نقال.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا, تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا, أين أمر بوضعه الحبس المؤقت.