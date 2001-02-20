Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيف مشتبه فيه اعتدى على زميله المحاسب وسلب منه (500) مليون سنتيم

  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

الجزائر- تمكنت فرقة البحث و التدخل لمصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مشتبه فيه اعتدى على محاسب كان يعمل معه بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب و سلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم, حسبما أفادت به ذات المصالح في بيان لها يوم السبت.

وأوضح البيان أن المشتبه فيه الذي أوقفته مصالح أمن ولاية الجزائر, كان يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب, قام رفقة شريكين له مسبوقين قضائيا بالاعتداء على محاسب الشركة واستولوا على حقيبته بها مبلغ قدره (500) مليون سنتيم.

و توصلت فرقة البحث و التدخل بعد التحريات الميدانية التي قامت بها من تحديد رقم تسجيل المركبة التي استعملها المشتبه فيهم في عملية الاعتداء, حيث تبين بأنها مركبة خاصة بوكالة لكراء السيارات, كانت يوم الوقائع لدى المشتبه فيه الرئيسي والتي استعملها في الاعتداء على زميله الذي كان يشغل منصب محاسب في نفس الشركة.

واستطاعت, يضيف البيان, فرقة البحث من توقيف المشتبه فيه على مستوى مدينة زرالدة (غرب الجزائر العاصمة), وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه "اعترف" بقيامه بعملية السرقة رفقة شريكين تم تحديد هويتهما وهما مسبوقين قضائيا و لاتزال الأبحاث جارية لتوقيفهما كما تم بالمناسبة استرجاع مبلغ قدره 121 مليون سنتيم و هاتف نقال.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا, تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا, أين أمر بوضعه الحبس المؤقت.

كلـمات مفتـاحيــة :
توقيف مشتبه فيه اعتدى على زميله المحاسب وسلب منه (500) مليون سنتيم
  أدرج يـوم : السبت, 01 شباط/فبراير 2020 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.01

فتح قنصليات بالصحراء الغربية المحتلة تجاوز للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي

20.02.01

كاراتي دو/ الدورة العربية للأندية البطلة: خمس سيدات من نادي بئر توتة يمثلن الجزائر في…

20.02.01

توقيف مشتبه فيه اعتدى على زميله المحاسب وسلب منه (500) مليون سنتيم

20.01.31

وزير صحراوي يستنكر محاولات المغرب شرعنة احتلاله عبر واجهة الرياضة

20.01.31

حفل موسيقي للفلامينكو في زي عصري من إحياء المغني الاسباني ناستيور بالجزائر العاصمة

20.01.31

المغرب يرغم فريق جزيرة موريس على دفع تكاليف باهضة لعودته الى بلاده بعد انسحابه من البطولة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.27

تنصيب السيد أحمد بن صبان مديرا عاما جديدا للتلفزيون الجزائري

20.01.28

الجيش الوطني الشعبي عازم على دعم ومساندة مساعي رئيس الجمهورية لتطوير البلاد

20.01.27

الأمن الوطني: حملة تحسيسية حول مخاطر استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة

20.01.27

الجزائر والإمارات تؤكدان على ضرورة تعزيز تعاونهما الثنائي والاستمرار في التواصل بينهما

20.01.27

الخطوط الجوية الجزائرية: لم يتم إلغاء أي رحلة بسبب فيروس كورونا

20.01.27

تعزيز جهود تسوية الأزمة الليبية للحفاظ على وقف إطلاق النار تماشيا مع قرارات ندوة برلين  